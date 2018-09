Những người đẹp Miss Ngôi Sao lấy chồng sớm

Tố Quyên, Kim Phượng, Hải Quyên... đều không mặn mà với showbiz mà lên xe hoa để ổn định cuộc sống.

Trong khi nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi Miss Ngôi Sao đều kiếm cơ hội tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp bằng cách dấn thân vào làng giải trí, thì không ít người lại chọn cuộc sống bình yên, tránh xa chốn thị phi. Với họ, Miss Ngôi Sao là một trải nghiệm thú vị ở quãng đời thanh xuân, trước khi xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình.

Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2012 Thùy My

Thùy My, Á khôi Miss Ngôi Sao 2012 rạng rỡ bên chồng trong ngày cưới.

Ngày 14/6 vừa qua, Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2012 Thùy My đã có đám cưới ấm cúng tại Đà Nẵng với gia đình, người thân và bạn bè. Ông xã người đẹp 22 tuổi tên Nguyễn Phạm Hoàng, làm DJ/Producer. Trước khi tổ chức hôn lễ, vợ chồng Thùy My gắn bó bên nhau suốt 7 năm và trải qua không ít sóng gió. Tâm sự về quyết định lên xe hoa, Á khôi Miss Ngôi Sao 2012 viết trên trang cá nhân: "Một khởi đầu mới cho mối tình đầu kéo dài 7 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, những lần rạn nứt... Một cuộc sống mới bắt đầu với nhiều khó khăn khác mà hai đứa đều biết rằng, sẽ phải đương đầu và sẽ vượt qua được nếu ở bên nhau. Cám ơn anh đã ở đây, cám ơn gia đình, bạn bè tôi, những người đã vun đắp, giúp đỡ, luôn bên cạnh chúng tôi. Không biết nói gì hơn ngoài hai từ cám ơn... Cám ơn gia đình đã thương yêu tụi con, cho tụi con những thứ như ngày hôm nay, dạy cho chúng con biết giá trị của cuộc sống, thế nào là hạnh phúc, là yêu thương. Cám ơn bạn bè tôi, những người đã cho tôi một mái ấm gia đình thứ hai, dành cho tôi những yêu thương, cảm thông, giúp đỡ tôi như người thân. Từng giây từng phút, tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì có một gia đình đầm ấm, một tình yêu trọn vẹn và một tình bạn cao cả".

Thùy My chia sẻ, mới về nhà chồng được ít ngày nên cô vẫn cô vẫn chưa thích nghi lắm với cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, ông xã và gia đình chồng luôn quan tâm, yêu thương nên tâm lý của cô khá thoải mái và không gặp nhiều áp lực. Hiện tại, Thùy My cố gắng hoàn thành năm cuối Đại học Duy Tân và dự định sẽ tốt nghiệp trong năm tới.

Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng

Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng và ông xã dự định sẽ sang Australia định cư.

Trước Thùy My, tháng 10 năm ngoái, Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng cũng theo chàng về dinh sau một thời gian tìm hiểu. Chồng người đẹp tên Văn Minh, bằng tuổi và cùng quê Cần Thơ với cô. Đám cưới của Kim Phượng được cô chuẩn bị kỹ lưỡng với không gian lãng mạn, sang trọng. Gia đình chồng sống và kinh doanh ở Australia nên cuối năm nay, vợ chồng cô cũng chuyển sang xứ sở chuột túi để định cư.

Khi hỏi về ông xã, Miss Ngôi Sao 2011 cười nói, hai người bằng tuổi nên rất hợp nhau về tính cách, thậm chí sở thích cũng có nhiều điểm chung. "Lúc mới kết hôn, đôi lúc tôi hay ngồi nghĩ: Ủa, vậy là có chồng rồi sao?, rồi phì cười bởi cả hai cứ như con nít, giận rồi lại làm hòa một cách nhanh chóng. Chúng tôi sống thoái mái, không gò ép vào bất cứ khuôn mẫu nào". Kim Phượng cũng tâm sự: "Cũng có nhiều người tiếc vì tôi lấy chồng sớm, nhưng tôi nghĩ tất cả là do duyên số. Điều tuyệt vời nhất với tôi là mỗi ngày sống vui vẻ bên người mình thương yêu. Tôi có cảm giác như mình càng ngày càng già đi nên rất sợ thời gian trôi đi nhanh và tôi không kịp nói những lời yêu thương với những người bên cạnh".

Trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân, Kim Phượng từng là gương mặt người mẫu ảnh và quảng cáo đắt show tại Sài Gòn. Cô cũng từng thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và lọt vào top 10 người đẹp nhất chung kết. Mặc dù có nhan sắc và vóc dáng nhưng Kim Phượng không chọn nghệ thuật là con đường chính. Cô có nhiều đam mê hơn với lĩnh vực kinh doanh.

Miss Ngôi Sao 2010 Tố Quyên

Miss Ngôi Sao 2010 Tố Quyên mới kết hôn được hơn 4 tháng.

Là thí sinh đăng quang Miss Ngôi Sao mùa đầu tiên năm 2010, Tố Quyên có rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, cô cũng không mặn mà với showbiz mà rẽ hướng sang làm MC cho kênh Style TV, O2TV. Hiện tại, cô làm việc ở Truyền hình quân đội và mới xây dựng tổ ấm được 4 tháng. Chồng của Tố Quyên hơn cô 5 tuổi và là một doanh nhân trẻ. Cặp đôi chưa lên kế hoạch sinh con sớm bởi muốn dành nhiều thời gian để vun vén tình yêu và tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Tố Quyên chia sẻ, khi mới tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, cô ấp ủ rất nhiều hoài bão như đi du học hoặc làm việc tại một công ty nước ngoài để mở rộng kiến thức. Thế nhưng, lúc gặp ông xã, cô lại thay đổi suy nghĩ. Cô cho rằng, sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ là mái ấm gia đình, còn đam mê cá nhân, cô sẽ thực hiện khi hôn nhân đã ổn định.

Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2010 Diễm My

Á khôi Miss Ngôi Sao 2010 Diễm My gây chú ý khi lấy chồng hơn mình nhiều tuổi.

Cùng năm thi với Tố Quyên, Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2010 Diễm My không tham gia vào hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào việc học. Giữa tháng 4/2013, bạn bè ngạc nhiên khi cô gửi thiệp mời dự đám cưới, kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 21. Diễm My và chồng - doanh nhân Phương Tùng, quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Khi đó, người đẹp đang học ở Sài Gòn, còn ông xã lại kinh doanh bất động sản và ôtô ở Hà Nội. Sau thời gian dài tìm hiểu, cả hai mới chính thức trở thành cặp đôi.

Đám cưới của Á khôi Miss Ngôi Sao và doanh nhân Phương Tùng gây chú ý bởi trong lễ rước dâu tại Quảng Ninh có sự xuất hiện dàn siêu xe đắt tiền. Có tin đồn chồng Diễm My từng đổ vỡ trong hôn nhân và có nhiều con, tuy nhiên cô khẳng định, ông xã chưa một lần kết hôn. Lên xe ở tuổi 21 là hơi sớm so với bạn bè cùng trang lứa nhưng Diễm My tin rằng đây là sự sắp xếp của ông Trời. Cô nói: "Nếu không có duyên phận thì dù yêu nhau sâu đậm thế nào cũng chưa chắc nên vợ nên chồng. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Dù sớm, dù muộn thì khi duyên đến, tôi không né tránh".

Lấy chồng lớn hơn mình nhiều tuổi, Diễm My cho biết, đó lại là điều may mắn bởi: "Tôi còn trẻ, có nhiều thiếu sót nhưng nhờ có ông xã, tôi trưởng thành và có cái nhìn khách quan hơn về mọi vấn đề xung quanh mình".

Top 5 Miss Ngôi Sao 2012 Phạm Hải Quyên

Hải Quyên, top 5 Miss Ngôi Sao 2012 cũng kết thúc cuộc sống độc thân vào cuối năm ngoái.

Cũng như Diễm My, Phạm Hải Quyên, top 5 Miss Ngôi Sao 2012 lên xe hoa theo tiếng gọi của con tim vào năm 21 tuổi. Cô kết hôn với bạn trai tên Vũ vào năm ngoái và hiện tại đã làm mẹ của một bé trai kháu khỉnh được hơn 2 tuần tuổi. Hải Quyên tham gia showbiz từ sớm với vai trò người mẫu ảnh, MC, diễn viên. Tham gia cuộc thi nhan sắc do báo Ngoisao.net tổ chức vào 2 năm trước, cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp ngọt ngào và phong thái chuyên nghiệp. Sau thành tích top 5 Miss Ngôi Sao 2012, cô vẫn tiếp tục theo đuổi công việc yêu thích trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, từ ngày lập gia đình, Hải Quyên dành trọn thời gian để vun vén tổ ấm và chăm sóc cho con trai.

Hải Quyên bật mí, ông xã cô sinh năm 1988, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cả hai khi mới yêu nhau đã xác định chuyện kết hôn. Cô bộc bạch: "Lấy chồng và có con là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ không thay đổi. Tôi bằng lòng với những gì mình có và muốn toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình. Tất nhiên, cuộc sống của một người vợ, người mẹ làm tôi thay đổi rất nhiều so với trước. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên mỗi lần vào bếp nấu cho gia đình bữa cơm bình dị. Có lẽ, tôi đành phải gác lại niềm đam mê nghệ thuật để phụ giúp chồng trong việc kinh doanh".

