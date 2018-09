Những ngôi nhà đẹp như mơ của sao Việt 

Đầu năm 2013, gia đình diễn viên Diễm My đã chuyển đến biệt thự màu trắng với phong cách châu Âu. Phía sau ngôi nhà là hồ hơi rộng để "người đẹp không tuổi" cùng ông xã và các con thư giãn hàng ngày. Bao quanh căn hộ là không gian xanh mướt của cây cỏ. Diễm My chia sẻ, chị còn tự tay chăm sóc vườn rau nhỏ để cung cấp thực phẩm sạch cho cả gia đình. (Ngắm biệt thự của diễn viên Diễm My)