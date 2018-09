Những ngả đường khác nhau của hot girl, hot boy lấn sân âm nhạc

Đều là hot girl đi hát, Chi Pu hứng chê bai từ sản phẩm đầu tiên, Bảo Thy tìm được chỗ đứng riêng còn Tâm Tít quyết định bỏ nghề.

Giữa tháng 10/2017, Chi Pu chính thức lấn sân ca hát với MV Từ hôm nay (Feel Like Ooh). Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc này của hot girl sinh năm 1993 bị chê thiếu điểm nhấn và có phần lời nhạt nhẽo. Trên mạng xã hội, nhiều người còn chỉ trích Chi Pu là "thảm họa âm nhạc". Các màn vũ đạo của Chi Pu bị nhận xét "đạo" một số MV của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD. Trước đó, Chi Pu từng là một trong những hot girl nổi tiếng ở Hà Nội sau khi vào top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Để thoát khỏi cái mác hot girl, Chi Pu tích cực hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và gặt hái nhiều thành công với Giọt nước rơi, Thần tượng, Hương Ga, Yêu...

Chi Pu hứng chịu nhiều lời chê bai khi lấn sân ca hát.

Câu chuyện xung quanh quyết định lấn sân ca hát của Chi Pu càng trở nên ồn ào khi Hương Tràm viết status với nội dung cô hết thiện cảm với một số hot girl khi họ chuyển sang làm ca sĩ. Trong status của mình, Hương Tràm dùng nhiều lời lẽ gay gắt như: "cảm thấy bị xúc phạm khi các bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được...". Hương Tràm sau đó cho biết status của mình không ám chỉ Chi Pu mà chỉ nói chung về tình trạng showbiz. Bất chấp những lời chê bai, cuối tháng 10 vừa qua, Chi Pu tiếp tục cho ra mắt sản phẩm thứ hai trong chuỗi dự án "Chi Pu Dream Show" mang tên Cho ta gần hơn (I'm In Love). Trả lời câu hỏi về việc bị đồng nghiệp 'ném đá' khi quyết tâm lấn sân lĩnh vực ca hát, Chi Pu cho biết: "Mỗi người đều có nhân sinh quan riêng, cảm nhận riêng. Nếu đồng nghiệp đó bàn luận và chia sẻ văn minh, cách nói phù hợp thì Chi Pu sẽ tiếp thu, còn không sẽ miễn bình luận".

Trước Chi Pu, đã có nhiều hot girl, hot boy lấn sân lĩnh vực ca hát. Trong số đó, Noo Phước Thịnh và Bảo Thy là những người tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực này. Sau khi rời khỏi Miss Audition 2006, Bảo Thy bước vào lĩnh vực âm nhạc và trở thành một trong những nữ ca sĩ được khán giả tuổi teen yêu thích nhất trong những năm 2006 - 2010. Nữ ca sĩ có hàng loạt hit như Công chúa bong bóng, Xin đừng xát muối trái tim em, Vẫn ngỡ như là, Sorry... Sự nghiệp của Bảo Thy chững lại vài năm do nữ ca sĩ gặp biến cố trong cuộc sống cá nhân. Từ năm 2015, cô tích cực hoạt động trở lại với hàng loạt sản phẩm âm nhạc và hình ảnh mới. Năm 2017, Bảo Thy còn đoạt giải quán quân của cuộc thi The Remix.

Trong khi đó, Noo Phước Thịnh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2009 sau khi được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu ảnh cho các báo tuổi teen. Chưa đầy 10 năm đi hát, Noo Phước Thịnh đã sở hữu một gia tài âm nhạc đồ sộ với hàng chục bản hit như Xa em, Cause I love you, Thương mấy cũng là người dưng, Chạm khẽ tim anh một chút thôi... Không những thế, nam ca sĩ còn khẳng định được tên tuổi khi giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín và ngồi ghế huấn luyện viên một số cuộc thi lớn. Trong một buổi họp báo gần đây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết anh rất khâm phục trước sự nghiêm túc và đầu tư của Noo Phước Thịnh với các sản phẩm âm nhạc.

Cũng ôm mộng trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng nhiều hot girl, hot boy đình đám không tìm được chỗ đứng khi dấn thân vào lĩnh vực âm nhạc và cuối cùng phải bỏ cuộc. Thiên Minh là một trường hợp như thế. Anh nổi lên từ cuộc thi HHT Icon 2007 và từng là một trong những hot boy đình đám nhất khu vực phía Nam. Tận dụng lợi thế này, Thiên Minh lấn sân con đường ca hát. Tuy nhiên, trong suốt mấy năm sau đó, anh không gây được ấn tượng ở vị trí mới. Đến năm 2011, Thiên Minh quyết định giải nghệ để ra nước ngoài du học. Hiện tại anh hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và không có ý định quay lại với nghề hát.

Tâm Tít cũng từng là một trong những hot girl đình đám nhất Hà Thành. Cô từng Nam tiến để nuôi ước vọng làm ca sĩ. Tuy nhiên, sau sản phẩm Như một thói quen, Tâm Tít ngày càng ít hoạt động âm nhạc. Giọng ca của cô cũng nhận nhiều lời chê bai. Cuối năm 2014, hot girl quyết định lên xe hoa với doanh nhân Ngọc Thành. Từ đó, cô từ bỏ showbiz và an phận ở nhà chăm sóc chồng, con.

Tâm Tít đã từ bỏ con đường ca hát để dành thời gian vun vén cho gia đình nhỏ.

Nhiều hot girl khác như Kelly, Jenny, Linh Ka... cũng từng lên báo tuyên bố chuyện lấn sân ca hát. Thế nhưng, sau đó họ không có sản phẩm âm nhạc nào nổi bật và cũng biến mất 'không kèn không trống'. Chia sẻ về quan điểm hot girl đi hát trong một lần livestream trên trang cá nhân, ca sĩ Thu Minh cho biết tất cả mọi người đều có thể đi hát nếu họ thích và có khán giả, đâu chỉ riêng hotgirl. "Nhưng mà họ có tồn tại hay không, được khán giả chấp nhận hay không là một chuyện khác. Còn muốn làm gì thì đó là quyền của tất cả mọi người". Nữ ca sĩ cũng khẳng định: "Nghề này là ông trời cho giọng hát, chứ không phải cứ luyện, cứ học là có. Bản chất cái gì không học, không luyện sẽ không trường tồn lâu dài. Cũng giống như việc một viên ngọc không mài thì làm sao mà sáng được, nhưng mà thực sự muốn mài thì phải là viên ngọc mới mài được, chứ còn là viên đất sét thì có mài nghìn đời cũng không sáng nổi".