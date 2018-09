Những nam diễn viên từng vướng lùm xùm tình cảm với bạn diễn

Việt Anh, Huy Khánh gặp nhiều rắc rối khi bị đồn có mối quan hệ ngoài luồng với bạn diễn nữ.

Việt Anh

Việt Anh là một trong những nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất ở khu vực phía Bắc. Trong hơn 10 năm làm nghề, anh từng tham gia nhiều bộ phim nhưng cũng nhiều lần dính phải lùm xùm tình cảm với bạn diễn nữ.

Cuối tháng 6 vừa qua, bà xã của Việt Anh - Trần Hương - bóng gió trên trang cá nhân chuyện một nữ diễn viên nổi tiếng liên tục 'thả thính' chồng mình. Sau đó ít ngày, một số tin nhắn được cho là của diễn viên Bảo Thanh gửi cho Việt Anh trong thời gian đóng Sống chung với mẹ chồng được đăng lên mạng xã hội. Trong phim này, Việt Anh vào vai Sơn - một chàng trai ga-lăng, tìm lại được cảm giác rung động khi gặp Vân (Bảo Thanh đóng). Cặp đôi có nhiều hành động lãng mạn, đặc biệt là nụ hôn dài hơn 1 phút ở cuối phim. Khi được hỏi về tin đồn 'thả thính' Việt Anh, Bảo Thanh từ chối trả lời. Việt Anh cũng cho biết anh không muốn nói thêm gì vì có thể làm câu chuyện phức tạp hơn.

Việt Anh và Bảo Thanh.

Những hành động chuẩn 'soái ca' của Việt Anh trong 'Sống chung với mẹ chồng' Việt Anh và Bảo Thanh trong phim 'Sống chung với mẹ chồng'

Trước đó, năm 2009, Việt Anh cũng vướng phải lùm xùm với tình cảm với Lý Nhã Kỳ - bạn diễn của anh trong phim Gió nghịch mùa. Sau khi phim lên sóng với vô số cảnh tình tứ, nhiều người cho rằng Việt Anh và Lý Nhã Kỳ 'phim giả tình thật'. Cùng thời điểm ấy, việc Việt Anh bất ngờ ly dị vợ càng khiến nhiều người cho rằng Lý Nhã Kỳ là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của nam diễn viên tan vỡ. Cặp đôi thậm chí còn bị đồn từng có hành động tình tứ trong ngôi nhà được thuê làm bối cảnh quay phim. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ sau đó lên báo khẳng định không có chuyện như những lời đồn.

Huy Khánh

Năm 2010, Huy Khánh vướng phải lùm xùm tình cảm với Kim Tuyến - bạn diễn của anh trong phim Cỏ đuôi gà. Câu chuyện trở nên ồn ào khi Hoàng Anh - bà xã của nam diễn thời điểm đó - nêu đích danh Kim Tuyến là người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. Hoàng Anh còn kể thêm nhiều nỗi tủi khổ khi làm vợ người đàn ông đào hoa như Huy Khánh.

Ngày ấy, Kim Tuyến khẳng định với báo chí rằng cô không hề có quan hệ tình cảm yêu đương với Huy Khánh. Tuy nhiên, nam diễn viên sau đó thừa nhận mối quan hệ với Kim Tuyến và cho biết, anh đến với bạn diễn sau khi đã chia tay với vợ cũ. Chuyện tình cảm giữa Huy Khánh và Kim Tuyến sau đó cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Huy Khánh và Kim Tuyến.

Đầu năm 2017, Kim Tuyến chia sẻ về quá khứ và 'người cũ' Huy Khánh trên trang cá nhân. Nữ diễn viên xem đó như một 'vết sẹo' trong cuộc đời mình. Những chia sẻ của Kim Tuyến khi đó đã 'châm ngòi' khiến Hoàng Anh - vợ cũ của Huy Khánh - nhắc lại những chuỗi ngày đau khổ vì thói trăng hoa của chồng trong quá khứ. Theo chia sẻ của Hoàng Anh, Kim Tuyến là người gián tiếp khiến cô bị sảy thai. Trả lời phỏng vấn về chuyện này, nữ diễn viên Cỏ đuôi gà cho biết: “Tôi không quan tâm đến những chuyện chị ấy nói, vì hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng và ổn định. Tôi chỉ không hiểu tại sao chị ấy lại nhắc lại chuyện cũ, câu chuyện mà chị ấy kể không hề làm xáo trộn cuộc sống của tôi, cũng như không làm tôi buồn lòng".

Về phần Huy Khánh, anh giữ im lặng hoàn toàn khi chuyện cũ được khơi lại. Nam diễn viên hiện đã cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Mạc Anh Thư.

Minh Tiệp

Minh Tiệp từng có nhiều năm theo đuổi nghiệp diễn xuất và thường vào các vai đẹp trai, bóng bảy. Năm 2006, anh cùng nữ diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình tham gia phim Hà Nội, Hà Nội và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Câu chuyện tình yêu của họ từng là tâm điểm của báo chí bởi Can Đình Đình vốn là cái tên ăn khách ở Trung Quốc. Sau khi phim đóng máy, Can Đình Đình trở về Trung Quốc nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Minh Tiệp. Tuy nhiên, họ lặng lẽ chia tay do khoảng cách địa lý.

Năm 2007, khi đóng Giá mua một thượng đế, Minh Tiệp vướng phải tin đồn tình cảm với Lý Nhã Kỳ - bạn diễn của anh trong phim. Thời điểm ấy, khi được hỏi về mối quan hệ với Lý Nhã Kỳ, Minh Tiệp luôn né tránh. "Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời về chuyện này. Đối với tôi mỗi một đoàn phim sẽ đều có những kỷ niệm đẹp và tôi luôn trân trọng kỉ niệm đó", anh cho biết.

Minh Tiệp và Lý Nhã Kỳ.

Minh Tiệp khâm phục sự thông minh và ý chí vượt qua khó khăn của Lý Nhã Kỳ khi tham gia Giá mua một thượng đế. Năm 2014, anh chia sẻ: "Dù không nói ra nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của Lý Nhã Kỳ. Tôi nể phục cách cô ấy quan tâm, kinh doanh và đầu tư vào thời trang".

Ngoài Lý Nhã Kỳ, Minh Tiệp còn từng bị đồn có tình cảm với Quỳnh Nga và Minh Hà khi đóng phim Lập trình cho trái tim. Tuy nhiên, anh luôn phủ nhận những tin đồn về mình. Năm 2011, Minh Tiệp kết hôn với bà xã Thùy Dương - người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Vợ chồng nam diễn viên hiện có cuộc sống hạnh phúc bên con gái 5 tuổi.