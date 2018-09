'Những năm 1980, Diễm My xuất hiện là cả khu phố rộn ràng'

Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn kể lại, những năm 1985-1986, cứ vào dịp cuối tuần, anh và bạn bè thường đạp xe đến những nơi Diễm My hay ghé tới, chỉ để ngắm chị. Cứ mỗi lần Diễm My xuất hiện trên chiếc xe máy Max 100, cả khu phố lại rộn ràng. 'Những cậu học sinh như chúng tôi nhìn sắc đẹp lộng lẫy của chị mà ngất ngây. Có những quán ăn đông nghẹt khách. Họ vào gọi đồ ăn cho đúng thủ tục, việc chính là để nhìn ngắm Diễm My. Khán giả độ tuổi nào cũng đều yêu quý và dành cho chị một tình cảm đặc biệt', anh chia sẻ.