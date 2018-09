Những mỹ nhân Việt than thở tăng cân sau Tết

Hình ảnh Hương Tràm ở sân bay Tân Sơn Nhất cách đây ít ngày cũng khiến khán giả bàn tán bởi cô đã tăng cân hơn so với thời điểm trước Tết. Quán quân The Voice nói, khi về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình ở Nghệ An, được mẹ chăm bẵm chu đáo bằng những món ngon, cô đã nhiệt tình ăn uống.