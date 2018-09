Những mỹ nhân Việt sinh con trong năm 2015

Tăng Thanh Hà, Khánh Thi, Trang Nhung... đều sắp sửa làm mẹ.

Năm 2014, showbiz Việt tràn ngập thông tin các nghệ sĩ đám cưới hoặc bất ngờ mang thai dù chưa kết hôn. Rất nhiều nghệ sĩ chọn năm Ất Mùi để chào đón con đầu lòng hoặc sinh thêm em bé. Những tháng đầu năm đã có Hoa hậu Diễm Hương, diễn viên Ốc Thanh Vân, ca sĩ Maya lâm bồn, sắp tới sẽ đến lượt Tăng Thanh Hà, Thu Thuỷ, Trang Nhung...

Hoa hậu Diễm Hương

Hoa hậu Thế giới Người Việt sinh con trai đầu lòng hôm 12/1 tại Mỹ. Cô sinh mổ nhưng ổn định sức khoẻ rất nhanh. Diễm Hương khoe, con trai mới sinh rất khoẻ mạnh, có đôi chân dài và nhiều tóc. Hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho bé là Noah Nguyễn. Sau khi sinh hai tuần, Diễm Hương được ông xã đưa về Việt Nam. Chỉ sau đúng một tháng, cô bắt đầu trở lại với công việc MC. Diễm Hương chia sẻ, đó là cách để cô vượt qua những stress sau sinh hơn là vì áp lực kinh tế. Thỉnh thoảng Diễm Hương cũng đăng ảnh con trai lên trang cá nhân nhưng không để lộ mặt.

Hoa hậu Diễm Hương.

Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân sinh con thứ ba hôm 8/2 tại một bệnh viện ở TP HCM. Bé Cacao nặng 3,5 kg và dài 50 cm. Cũng như Diễm Hương, tuy sinh mổ nhưng Ốc hồi phục sức khoẻ rất nhanh. Trong thời gian mang thai con trai, Ốc Thanh Vân làm việc rất tích cực. Khi được hỏi về lý do lại sinh con, Ốc cho biết, mỗi lần vợ chồng gặp trục trặc, làm lành xong là gia đình lại đón thành viên mới.

Diễn viên Ốc Thanh Vân.

Maya

Ca sĩ Maya chưa từng thừa nhận chuyện cô mang thai dù suốt năm 2014 dư luận rất ồn ào về chuyện này. Tuy nhiên, hôm 10/3 vừa rồi, Maya bất ngờ chia sẻ hình ảnh đôi bàn chân của thiên thần nhỏ mà cô sinh hồi tháng 2 tại Mỹ. Maya cũng không giấu giếm bạn bè thân thiết bằng cách tâm sự rất tình cảm về con gái nhỏ. Theo một nguồn tin, khi bé cứng cáp Maya sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Maya.



Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn từ năm 2012 nhưng đến tận cuối năm 2014 dư luận mới rộ tin cô có bầu khi xuất hiện tại một sự kiện. Vốn kín tiếng, Tăng Thanh Hà luôn cố gắng né tránh tối đa những tay săn ảnh khi cô phải dự event. Nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc cũng tuyệt đối không trả lời báo chí về chuyện này. Tuy nhiên, với bạn bè, Hà Tăng không tỏ ra giấu giếm. Cô cho biết, đang mang thai ở tháng thứ tám.

Diễn viên Tăng Thanh Hà.

Kim Hiền

Hôm 1/3, Kim Hiền hạnh phúc khoe hình ảnh gia đình cô đi Thái Lan du lịch. Nữ diễn viên khéo léo chia sẻ tin vui đang mang thai bé thứ hai và là bé gái. Kim Hiền viết: "Cảm thấy vui vì cả hai đều lên kế hoạch hoàn chỉnh cho cuộc sống vợ chồng và hai con". Đây là đứa con đầu tiên của Kim Hiền với người chồng mới cưới Andy - một doanh nhân Việt kiều.

Diễn viên Kim Hiền.

Thu Thuỷ

Ca sĩ Thu Thuỷ đám cưới hôm 29/10 năm ngoái, với mối tình kéo dài hơn 12 năm. Thời điểm này Thu Thuỷ đã có thai hơn 8 tháng. Tuy nữ ca sĩ không tiết lộ giới tính con đầu lòng, nhưng một nguồn tin cho biết đây là bé trai. Thu Thuỷ phát hiện mình mang bầu trong thời gian đang làm MC cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Khi có bầu 5 tháng cô vẫn đi biểu diễn và thường có những pha nhảy múa khiến người xem thót tim.

Ca sĩ Thu Thuỷ.

Khánh Thi

Gần đây, giới showbiz rộ tin đồn Kiện tướng dancesport Khánh Thi đang mang thai ở tháng thứ năm. Nguồn tin xuất phát từ những mối quan hệ khá thân thiết với cô và họ đều khẳng định, Khánh Thi chưa muốn chia sẻ rộng rãi thông tin này. Tin đồn Khánh Thi có thai nổi lên cách đây hai tháng song cơ thể của cô không có nhiều thay đổi nên mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ. Thời gian qua Khánh Thi vẫn xuất hiện đều đặn trên sóng truyền hình với vai trò giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, nhưng chỉ ai tinh ý mới nhận ra cô đang có dấu hiệu tăng cân. Thông tin về cha của đứa trẻ vẫn hoàn toàn bí mật.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi.



Thu Minh

Thu Minh kết hôn với một doanh nhân người nước ngoài từ năm 2011 nhưng đến tận cuối năm 2014 mới có tin vui. Hiện tại, Thu Minh mang thai ở tháng thứ bảy, vóc dáng khá nặng nề và bụng to hơn so với những phụ nữ cùng thai kỳ. Nữ ca sĩ đùa, "Gấu bố" to nên "Gấu con" cũng phải to. Thu Minh từ chối tiết lộ giới tính của em bé và cũng chưa nghĩ ra tên gọi chính thức cho con. Những ngày này Thu Minh vẫn nhiệt tình tổ chức các hoạt động từ thiện và ngồi "ghế nóng" Thần tượng âm nhạc mùa thứ sáu.

Ca sĩ Thu Minh.



Lê Kiều Như

Cách đây vài ngày, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy bất ngờ chia sẻ hình ảnh bạn gái anh - diễn viên Lê Kiều Như - đang mang thai ở tháng thứ sáu, giải mã lý do cô "biến mất" khỏi showbiz gần một năm nay. Sau đó, Lê Kiều Như tâm sự, cô mới "thả" được hai tháng, không ngờ cấn bầu ngay. Tuy "ngoài kế hoạch", cô và bạn trai rất vui mừng. Lần đầu mang thai, Lê Kiều Như khá vất vả vì bị nghén, không ăn uống gì được. May mắn là có Nguyễn Nhất Huy luôn bên cạnh động viên, chăm sóc.

Diễn viên Lê Kiều Như.

Tâm Tít

Từ cuối năm 2014, trong giới showbiz rộ tin hot girl Tâm Tít có bầu với một thiếu gia ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, Tâm Tít từng tỏ ra không hài lòng về "tin đồn" này. Tuy nhiên, hôm 10/1/2015, hot girl bất ngờ làm đám cưới cùng thiếu gia điển trai. Sau đám cưới, Tâm Tít thoải mái hơn khi thường xuyên đăng tải hình ảnh cô làm "dâu ngoan, vợ đảm". Tối 26/2, Tâm Tít còn khoe ảnh tự chụp trong thang máy với chiếc bụng đã lùm lùm. Một nguồn tin tiết lộ, hiện cô có bầu khoảng 5 tháng.

Hot girl Tâm Tít.

Trang Nhung

Trang Nhung đang mang bầu ở tháng thứ chín với đạo diễn Hoàng Duy. Kể từ khi có thai, nữ diễn viên ít tham gia các hoạt động của showbiz, chỉ thỉnh thoảng đi dự sự kiện. Vóc dáng Trang Nhung thay đổi rất nhiều so với khi còn con gái, cô tăng nhiều cân nên trông nặng nề. Trước đó, Trang Nhung hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trên mặt báo. Hồi 10/2014, một số hình ảnh về lễ ăn hỏi của cô bất ngờ rò rỉ trên mạng xã hội, mọi người mới biết về mối tình của cô với chàng đạo diễn trẻ.

Diễn viên Trang Nhung.

Ngọc Thạch

Giải vàng Siêu mẫu 2010 Phạm Ngọc Thạch bị nghi có bầu khi xuất hiện với thân hình đầy đặn hồi 8/2014. Tuy nhiên, lúc đó Ngọc Thạch từ chối chia sẻ. Cách đây không lâu, Ngọc Thạch đăng ảnh cô đi siêu âm con đầu lòng và đó là một quý tử. Một số bạn bè cho rằng có thể siêu mẫu sẽ sinh con trong tháng này. Ngọc Thạch kết hôn vào 9/2013 với một thiếu gia Hà Nội. Kể từ lúc đó cô tạm ngưng các hoạt động giải trí.

Người mẫu Ngọc Thạch.

Diễm Trinh