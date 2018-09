Những lùm xùm của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Từ vòng ngoài cho đến bán kết diễn ra hôm 4/11 của cuộc thi đều có sự cố gây ồn ào trong dư luận.

Mai Ngô rút khỏi cuộc thi vì thấy không thỏa đáng

Cuối tháng 9/2017, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính thức công bố top 70 với nhiều gương mặt nổi tiếng như: Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Mai Ngô, Chúng Huyền Thanh... Sự xuất hiện của Mai Ngô gây chú ý ngay từ tập 1 của chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khi cô gái này yêu cầu ban giám khảo 'Google search' tên mình. Ở tập sau đó, gương mặt cau có của Mai Ngô trong quá trình tập luyện cũng được máy quay ghi lại, khiến 'chân dài' nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mai Ngô sau đó chủ động rút lui khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hành động này của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Hình ảnh Mai Ngô khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Để giải thích lý do ngừng thi, Mai Ngô đã gửi một lá đơn viết tay dài 5 trang tới Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Trong lá đơn, "chân dài" chia sẻ cô rút lui vì cảm thấy bị tổn hại về hình ảnh, danh dự, sức khỏe và tinh thần khi tham gia cuộc chơi này. Mai Ngô cũng tiết lộ có nhiều vấn đề khiến cô bức xúc, đặc biệt là việc ban tổ chức thông báo cô bị kỷ luật, cấm tham gia thử thách "Kỹ năng bên bàn tiệc" dù trước đó cô đã xin phép về trước và được giám khảo đồng ý. Người đẹp viết đơn tường trình mong được ban tổ chức giải đáp về cách kỷ luật không rõ ràng này nhưng không nhận được câu trả lời. Trên trang cá nhân, Mai Ngô cũng đăng ảnh chụp trong quá trình dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và viết: "Bước đường đời thời chưa tới giống nước cờ νẫn thường chơi. Khi họ xem ước mơ và hoài bão của người khác chỉ là một thời cơ, chiêu trò lợi dụng, khi những biến chuyển đều dần trở nên bất lợi, cho đến lúc bản thân cảm thấy dần bất lực trong mọi việc thì tôi cũng vẫn lạc quan và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi".

Trước lùm xùm liên quan đến việc Mai Ngô chủ động xin rút khỏi cuộc thi, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 xác nhận "chân dài" sinh năm 1995 không có trong danh sách 63 thí sinh dự thi vòng bán kết. Người này cũng cho biết ban tổ chức tôn trọng quyết định của các thí sinh.

Đêm bán kết diễn ra ngay sau bão Damrey

Bất chấp hậu quả nghiêm trọng của bão Damrey, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn diễn ra tối 4/11 khiến dư luận dậy sóng. Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức thờ ơ với những mất mát của người dân và việc để một chương trình diễn ra trong hoàn cảnh như vậy là phản cảm.

Phần giới thiệu của top 70 thí sinh Phần giới thiệu của top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017



Trước ý kiến của dư luận, đại diện cơ quan có thẩm quyền cho biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa và Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã yêu cầu ngừng tổ chức bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì mưa bão. Tuy nhiên, chương trình vẫn diễn ra. Trả lời truyền thông, đại diện ban tổ chức - ông Trần Ngọc Nhật - cho biết trước và trong đêm bán kết, ban tổ chức nhận được thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, đề nghị dừng công tác tổ chức các hoạt động giải trí, trước và trong lúc mưa bão để tập trung phòng chống bão lụt. Sau đó, ban tổ chức đã hủy bỏ các hoạt động vào ngày 3 và 4/11. Đến trưa 4/11 khi địa phương không còn mưa gió nên ban tổ chức đã quyết định tổ chức vòng bán kết.

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tối 4/11 khi bão Damrey vừa đi qua và người dân Khánh Hòa phải đối mặt với nhiều hậu quả nặng nề.

Đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất chấp tình hình mưa bão khiến ban tổ cuộc thi chức rơi vào tình cảnh bị thanh tra. Chiều 7/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ban tổ chức dừng các hoạt động. Ông Vương Duy Biên, đại diện của bộ cũng cho biết nếu kết quả thanh tra cho thấy sau khi nhận chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, đơn vị tổ chức vẫn tiến hành chương trình bán kết thì sẽ phải chịu phạt và có thể không được cấp phép cho các hoạt động tiếp theo. Hiện tại, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa đưa ra kết quả thanh tra cuối cùng.

Giám khảo phải xin lỗi vì phát ngôn về đêm bán kết và bão Damrey

Trên trang cá nhân, hai giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là MC Phan Anh và Á hậu Hoàng My lần lượt lên tiếng về việc tổ chức đêm bán kết. Ngày 5/11, Phan Anh viết: "Khán giả đến xem đông, tỷ lệ theo dõi trên truyền hình cao và livestream nghẽn mạng. Vậy thì phải chỉ trích hết từng đó người ư? Nhà hát không bị ảnh hưởng lớn của bão, công tác tổ chức có thể đảm bảo, không ảnh hưởng gì đến công tác hỗ trợ thiệt hại sau bão của địa phương. Vậy thì tất cả phải ngồi im chờ đợi ư?". Nam MC cũng cho rằng khán giả thay vì tranh cãi, "ném đá" hãy bắt tay vào làm những điều thiết thực và có ý nghĩa hơn.

Ý kiến của Phan Anh ngay lập tức làm nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Nhiều người cho rằng một chương trình giải trí diễn ra trong khung cảnh tan hoang vì bão là không hợp lý còn Phan Anh vẫn nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình. Ở phần bình luận, nam MC còn viết: "Bức tranh tan hoang? Tôi nghĩ bạn nên đến tận nơi để xem nơi nào tan hoang, nơi nào vẫn sinh hoạt bình thường. Huỷ thì được gì hả bạn? Ví dụ như nhà này có đám ma, nhà bên cạnh có đám cưới, thì một bên bớt vui đi một chút cho hợp đạo chứ phải dừng ngày cưới lại mới hài lòng ư?". Những lời lẽ này khiến Phan Anh càng nhận thêm nhiều ý kiến không đồng thuận.

Á hậu Hoàng My và MC Phan Anh bị chỉ trích nặng nề vì phát ngôn về bão Damrey.

Trước những chỉ trích vì phát ngôn gây tranh cãi này, ngày 7/11, MC Phan Anh quyết định viết lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Ngày hôm nay, sau khi lắng nghe nhiều ý kiến liên quan đến việc tổ chức đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau thời điểm bão tan, với tư cách cá nhân tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những ai cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm khi chương trình vẫn diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm".

Trong khi đó, Á hậu Hoàng My cũng bị chỉ trích dữ dội khi đăng trên trang cá nhân chùm ảnh các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đang làm từ thiện sau bão và viết: "Nhìn các em mà chị quên mất rằng chính các em cũng là những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão Damrey. Số tiền bán vé Bán kết đã được ban tổ chức dành để cứu trợ và còn huy động thêm, tổng một tỷ đồng. Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé". Sự so sánh thiệt hại của bão Damrey gây ra cho người dân không nhằm nhò gì với bão dư luận của đương kim hoa hậu khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Dù xóa bài đăng trên trang cá nhân nhưng giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vấp phải nhiều bình luận gay gắt.

Sau đó, chiều 7/11, Hoàng My gửi lời xin lỗi đến bạn bè và người hâm mộ vì sự hiểu lầm trong dòng trạng thái cô viết. Hoàng My cho biết: "My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những 'cơn bão' một người Hoa hậu sẽ đón nhận. Khi viết status này, My muốn nói rằng các thí sinh cũng bị thiệt hại vì trải qua cơn bão, nhưng những ảnh hưởng của cơn bão này đối với thí sinh sẽ không bằng cơn bão sau này dành cho hoa hậu. My hoàn toàn không nói về hậu quả của cơn bão. My xin lỗi khi viết vội làm mọi người hiểu sai ý". Tuy nhiên, hình ảnh của Á hậu vẫn bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - một trong những ban giám khảo của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 - còn cho rằng Hoàng My nên rút khỏi vị trí giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.