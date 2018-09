Những lần lấn sân phim ảnh của Hoàng Yến Chibi

Từng đóng nhiều phim nhưng đến 'Tháng năm rực rỡ', nữ ca sĩ mới được đánh giá cao về diễn xuất.

Hoàng Yến Chibi, tên thật Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 1995. Với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, cô từng là hot girl nổi tiếng tại Hà Nội. Năm 2014, Hoàng Yến Chibi tham gia chương trình Học viện Ngôi Sao và giành giải á quân. Sau đó, cô Nam tiến để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 2015, Hoàng Yến đoạt giải quán quân cuộc thi Tôi là diễn viên. Cô bắt đầu công việc diễn xuất với sitcom Cửa sổ thủy tinh và một vài phim truyền hình. Hầu hết các vai của Hoàng Yến Chibi đều thuộc tuýp nhí nhảnh dễ thương. Từ năm 2016, cô bắt đầu chú trọng đến thể loại phim điện ảnh với các phim Ám ảnh, Phát lộc, Cô gái đến từ hôm qua và gần đây nhất là Tháng năm rực rỡ.

Vai Vui trong 'Lộc phát'

Đầu năm 2016, Hoàng Yến Chibi hóa thân thành bà bầu xì tin tên Vui trong phim Lộc phát. Việc có thai ngoài ý muốn khiến Vui và Mừng (Hoàng Kỳ Nam) phải kết hôn khi mới 18 tuổi. Bước vào cuộc sống hôn nhân khi còn 'con nít' khiến cả hai thường xuyên cãi vã và gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Trong thời gian đóng phim Lộc phát, Hoàng Yến Chibi được đạo diễn Lê Bảo Trung đánh giá cao về khả năng diễn xuất cũng như sự chịu khó, chuyên nghiệp. Đạo diễn chia sẻ nữ diễn viên luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ dù phải mang bụng bầu giả suốt quá trình quay phim vào những ngày hè nóng bức. Không những thế, cô còn vừa vác bụng bầu vừa thực hiện những cảnh quay khó như đạp xích lô hay chạy thục mạng.

Vai Mai Anh trong 'Ám ảnh'

Ngoài Lộc phát, Hoàng Yến Chibi còn góp mặt trong phim kim dị mang tên Ám ảnh, ra rạp vào đầu năm 2016 với vai Mai Anh. Đây là vai diễn đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp khi trải qua đau đớn sau cú sốc cha chết và sợ hãi bởi những ám ảnh trong căn nhà ma ám.

Trước khi phim công chiếu, sự xuất hiện của Hoàng Yến Chibi trong một bộ phim kinh dị khiến nhiều người tò mò vì trước đó, cô vốn quen thuộc với hình tượng trong sáng, tươi tắn. Bản thân nữ diễn viên cũng nhiều lần có ý định bỏ cuộc vì vai này quá nặng.

Hoàng Yến chụp ảnh cùng Hiếu Nguyễn tại hậu trường.

"Đây là một vai diễn quá khó khăn với tôi. Nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của tôi ngoài đời. Nếu khán giả thấy một Hoàng Yến Chibi nhí nhảnh, trong sáng ở ngoài thì vào phim lại là một cô bé trầm tính, ít nói do bị ảnh hưởng bởi một cú sốc tâm lý lúc còn nhỏ. Nếu tôi diễn không trọn vẹn được vai này thì chắc chắn sẽ bị gắn mác 'bình hoa di động'. Tôi rất sợ điều này và đã tự tạo áp lực cho bản thân rất nhiều để nhập vai", nữ diễn viên chia sẻ. Sau khi Ám ảnh được trình chiếu, diễn xuất của Hoàng Yến Chibi không được đánh giá cao. Nhiều nhận xét cho rằng cô có ngoại hình phù hợp nhưng chưa thể hiện tốt nhân vật Mai Anh.

Vai Hồng Hoa trong 'Cô gái đến từ hôm qua'

Năm 2017, Hoàng Yến Chibi bắt đầu được nhiều khán giả chú ý khi tham gia phim Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Diễn cùng Hoàng Yến Chibi trong phim này bao gồm: Miu Lê, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy...

Tạo hình của Hoàng Yến trong phim 'Cô gái đến từ hôm qua'.

Nhân vật của cô tên Hồng Hoa, là một nữ sinh chăm học, khó tính và cũng là bạn thân của Việt An (Miu Lê). Hồng Hoa có tính cách mạnh mẽ, nhiệt tình với bạn bè và luôn bảo vệ Việt An trước trò tán tỉnh của những chàng trai xung quanh. Nhân vật này nhiều lần trở thành "kỳ đà cản mũi" mỗi khi Thư 'Thẩn' (Ngô Kiến Huy) muốn hẹn hò với Việt An. Những hành động của Hồng Hoa làm tăng độ hài hước cho phim, giúp làm nền cho nhân vật chính. Hoàng Yến Chibi được nhận xét thể hiện tròn vai trong Cô gái đến từ hôm qua.

Vai Hiểu Phương trong 'Tháng năm rực rỡ'

Năm 2018 chứng kiến sự lột xác của Hoàng Yến Chibi với vai Hiểu Phương thời thiếu nữ trong Tháng năm rực rỡ. Nhân vật của Hoàng Yến là cô gái gốc Bắc có tính cách hồn nhiên, rụt rè. Sau khi chuyển vào Đà Lạt sống, bằng sự chân thành, Hiểu Phương đã giành được thiện cảm của các bạn cùng lớp và trở thành thành viên mới của nhóm Ngựa Hoang.

Hoàng Yến trong phim 'Tháng năm rực rỡ'.

Những hành động vụng về, biểu cảm dễ thương của nhân vật được nữ diễn viên biểu đạt trọn vẹn. Không những thế, cô còn thể hiện khả năng ở những phân đoạn đòi hỏi diễn xuất nội tâm hoặc chuyển đổi cảm xúc liên tục. Mối tình đơn phương của Hiểu Phương cùng anh chàng Đông Hồ để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Diễn xuất tự nhiên giúp Hoàng Yến tỏa sáng giữa dàn diễn viên nữ của phim. Bên cạnh đó, cô còn có dịp thể hiện khả năng ca hát qua các ca khúc Nụ hôn đánh rơi và Yêu.