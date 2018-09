Những lần khoe nhẫn kim cương ồn ào của sao Việt

Thanh Hằng bị hiểu lầm sắp cưới khi đăng ảnh đeo nhẫn, còn Hà Hồ bị chỉ trích vì khoe nhẫn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Thanh Hằng

Ngày 23/8, Thanh Hằng khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út kèm bó hoa cô dâu. Hình ảnh Thanh Hằng mặc áo cưới, đội khăn voan cũng nhanh chóng được người hâm mộ truyền tay nhau, làm dấy lên tin đồn giám khảo Vietnam’s Next Top Model chuẩn bị lên xe hoa. Nhiều người còn gửi lời chúc mừng và mong siêu mẫu sớm có đám cưới trong mơ.

Thanh Hằng chia sẻ ảnh đeo nhẫn trên Instagram.

Thanh Hằng sau đó phải lên tiếng phủ nhận tin đồn sắp lấy chồng và cho biết “ngày đó còn rất xa”. Cô cũng xóa bức ảnh đeo nhẫn kim cương trên tài khoản Instagram cá nhân. Ê kíp của siêu mẫu giải thích, những hình ảnh khiến mọi người hiểu lầm thực chất chỉ là ảnh chụp màn thị phạm của Thanh Hằng trong tập 7 Vietnam’s Next Top Model với thử thách “Quay TVC quảng cáo cho thương hiệu trang sức cao cấp”.

Hồ Ngọc Hà

Tháng 3/2015, Hồ Ngọc Hà khoe một số bức ảnh trên trang cá nhân kèm theo chú thích “Có một thứ mới”. Khán giả nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn đính kim cương ở ngón tay áp út của nữ ca sĩ. Chiếc nhẫn này được chế tác tinh xảo với một viên kim cương cỡ lớn ở chính giữa và nhiều viên kim cương cỡ vừa viền xung quanh. Một số người am hiểu về trang sức định giá chiếc nhẫn khoảng 21 tỷ đồng.

Việc Hà Hồ đăng ảnh đeo nhẫn đã tạo nên sự tranh cãi khi có ý kiến chỉ trích cô khoe của. Thậm chí có người nghi ngờ, chiếc nhẫn này là do đại gia kim cương Chu Đăng Khoa tặng cho cô. Thời điểm ấy, Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa chưa công khai chuyện tình cảm. Cả hai vướng tin đồn yêu nhau khi bị bắt gặp thân mật ở chốn đông người.

Trước thông tin về việc mình đang sở hữu chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng chục tỷ đồng, Hồ Ngọc Hà đã thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân. Cô giải thích rằng, cô chưa bao giờ lấy giá trị tài sản để chứng tỏ bản thân. Cô cũng chia sẻ, nghệ sĩ dù làm việc vất vả để kiếm tiền nhưng “cũng chỉ là đủ ấm mà thôi”. Hà Hồ khẳng định: “Mình không nhiều tiền, không xa hoa, không khoe khoang vì tất nhiên có đâu mà khoe”. Dù không đề cập giá trị thật của chiếc nhẫn nhưng đây là món phụ kiện mà cô rất yêu thích, thường đeo khi biểu diễn trên sân khấu cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Vy Oanh

Sau khi công khai ảnh chồng trên trang cá nhân, ngày 22/8, Vy Oanh tiếp tục đăng ảnh “tự sướng” với ngón tay đeo nhẫn kim cương trong lúc chờ chồng chuẩn bị bữa tối.

Bức ảnh của Vy Oanh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt like. Nhiều fan dành lời khen chiếc nhẫn đính kim cương to bản đeo ở ngón áp út của Vy Oanh: "Chiếc nhẫn chị đeo đẹp quá, kim cương chắc sang lắm", "Nhẫn ai to thế, đẹp thế chị ơi"... Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng nhận ra nhẫn của Vy Oanh có nhiều điểm tương đồng với chiếc nhẫn Hồ Ngọc Hà từng đeo. Thậm chí, một số bình luận còn tỏ ra ngạc nhiên trước sự giàu có của nữ ca sĩ: "Chị này giàu dữ! Cái nhẫn thôi sống đủ mấy đời, hát hò gì nữa cho mệt. Đi du lịch vòng quanh thế giới đi chị ơi".

Không chỉ bình luận về chiếc nhẫn, người hâm mộ còn tỏ ra ngưỡng mộ gia đình nhỏ của Vy Oanh. Khi được một fan nhắc khéo "Dạo này chị khoe ông xã hơi nhiều đó nha", nữ ca sĩ Đồng xanh trả lời: "Vì lòng vòng cũng không có ai ngoài ông xã và Voi em ạ".

Đàm Vĩnh Hưng

Ngồi ghế nóng cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện tài ăn nói và sử dụng đủ mọi chiêu để lôi kéo các thí sinh về đội của mình trong vòng Giấu mặt.

Ấn tượng với phần thể hiện ca khúc The power of love của thí sinh Diễm My ở tập 3 Giọng hát Việt 2012, Mr Đàm đã bấm nút quay ghế cùng với Thu Minh và Trần Lập. Để giành giật thí sinh này, anh thuyết phục bằng những lời có cánh, đồng thời không ngại 'chặt chém' các huấn luyện viên khác. Khi thí sinh tỏ ra phân vân, Đàm Vĩnh Hưng tháo một chiếc nhẫn kim cương và giơ lên rồi tháo tiếp chiếc thứ hai hướng về phía thí sinh. Hành động của giọng ca Say tình khiến khán giả có mặt tại trường quay không nhịn được cười. Cuối cùng, Diễm My quyết định về đội của Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh những lời khen về sự hài hước, Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận được một số bình luận cho rằng, anh khoe của trên sóng truyền hình. Trước đó, năm 2009, nam ca sĩ từng gây chú ý khi thông báo mất 2 chiếc nhẫn kim cương trị giá 4 tỷ đồng.

