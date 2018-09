Những lần kết đôi trên màn ảnh của Sam và Quang Tuấn

Sau nhiều lần đóng cặp ăn ý, bộ đôi được khán giả truyền hình đặt cho biệt danh 'vợ chồng quốc dân'.

Quang Tuấn sinh năm 1985, là gương mặt diễn viên nổi tiếng với các phim Khúc hát mặt trời, Âm tính, Những nàng công chúa nổi tiếng... Năm 2016, anh kết hôn với ca sĩ Linh Phi. Trong khi đó, Sam vốn là một hot girl nổi tiếng ở TP HCM. Từ khi lấn sân lĩnh vực phim ảnh, cô tích cực hoạt động cả hai mảng là truyền hình và điện ảnh. Cô hiện được chú ý với phim truyền hình Nếu còn có ngày mai và phim điện ảnh Siêu sao siêu ngố phát sóng đầu năm 2018. Quang Tuấn và Sam nhận được nhiều thiện cảm của khán giả khi đóng cặp trong các sitcom hoặc phim truyền hình bao gồm Gia đình là số một, Bố là tất cả và Nếu còn có ngày mai.

Gia đình là số 1

Sam và Quang Tuấn lần đầu đóng cặp khi tham gia sitcom Gia đình là số 1 phiên bản Việt Nam. Trong series truyền hình này, Quang Tuấn vào vai Đức Phúc - một chàng trai hiền lành, tình cảm nhưng lận đận chuyện hôn nhân. Đức Phúc làm đám cưới với Kim Chi (Sam). Dù hết lòng chiều vợ nhưng cuộc hôn nhân của Đức Phúc sớm gặp sóng giá khi Kim Chi trở nên khó chiều. Cô thậm chí đòi chia tay vì muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát. Đức Phúc rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi phải ôm con về ở nhà bố mẹ.

Sam và Quang Tuấn đóng vai vợi chồng trong phim 'Gia đình là số một'.

Ngay từ lần đầu đóng vai vợ chồng, Sam và Quang Tuấn đã được nhiều khán giả yêu thích. Cả hai được nhận xét trông rất đẹp đôi và ăn ý trong diễn xuất. Chia sẻ về bạn diễn, người đẹp cho biết: "Hóa thân vợ anh Tuấn nhiều và quá nhập tâm vào nhân vật, đôi khi tôi quên mất rằng anh đã có gia đình, cứ ngỡ mình là bà xã của anh thật. Nhờ vậy chúng tôi diễn tự nhiên các cảnh tình tứ trên màn ảnh".

Bố là tất cả

Sau thành công của series truyền hình Gia đình là số một, Sam chia sẻ cô và diễn viên Quang Tuấn được khán giả đặt cho biệt hiệu "cặp vợ chồng quốc dân. Tranh thủ hiệu ứng đó, bộ đôi tiếp tục hợp tác trong series Bố là tất cả. Phim được Việt hóa từ sitcom Hàn Quốc What happens to my family? với nội dung xoay quanh câu chuyện một người đàn ông góa vợ, một mình nuôi ba người con trưởng thành.

Quang Tuấn tình tứ bên Sam trong buổi ra mắt phim 'Bố là tất cả'.

Trong Bố là tất cả, Quang Tuấn vào vai bác sĩ Minh Nhân - một chàng trai đẹp trai, tài giỏi nhưng rất lạnh lùng và thực dụng. Mặc cảm vì xuất thân gia đình, Minh Nhân tìm mọi cách để được gia nhập giới thượng lưu. Với anh, tình yêu là công cụ để đạt được mục đích. Trong khi đó, vai Anh Thư do Sam thể hiện là một cô nàng mơ mộng, luôn tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo kiểu "soái ca" ngôn tình. Sau khi Minh Nhân, Anh Thư mê anh như 'điếu đổ' và đi đến quyết định kết hôn nhanh chóng. Trước khi đến với Anh Thư, Minh Nhân chỉ lăm le tài sản của bố cô nhưng sau một thời gian chung sống, anh dần bị sự chân thành của cô chinh phục. Họ trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất phim.

Tại buổi họp báo ra mắt Bố là tất cả, Sam cho biết mỗi lần đóng cặp với Quang Tuấn, cô không cần diễn mà có cảm giác giống như vợ chồng thật. Ở mỗi cảnh quay, Sam đều cảm nhận được sự kết nốt với Quang Tuấn. Đối với Sam, ông xã của Linh Phi là bạn diễn ưng ý nhất.

Nếu còn có ngày mai

Nếu còn có ngày mai đang phát sóng trên VTV là bộ phim mới nhất mà Sam và Quang Tuấn cùng tham gia. Phim xoay quanh cuộc sống của hai chị em cùng cha khác mẹ là Duyên (Bella Mai) và Ngọc (Sam). Trong khi Duyên bị đánh đập tàn nhẫn, phải bỏ học để đi kiếm tiền từ sớm thì Ngọc luôn được mẹ bao bọc, che chở. Trái với sự ghê gớm, toan tính của mẹ, Ngọc rất hiền hậu, tốt bụng. Nhiều lần bị mẹ chê là thiếu khôn ngoan nhưng Ngọc vẫn ra sức lên tiếng bênh chị gái mỗi lần Duyên bị đòn hay ăn hiếp.

Khi lớn lên, Ngọc thầm thương trộm nhớ Quân (Quang Tuấn đóng) - người lớn lên cùng cô và chị gái từ nhỏ. Tuy nhiên, đến tập 11, Quân vẫn chỉ để ý đến Duyên và một lòng mong muốn cưới cô làm vợ. Câu chuyện tình cảm này càng trở nên phức tạp khi Duyên vô tình đọc cuốn nhật ký của em gái và biết được tình cảm thầm kín mà Ngọc dành cho Quân. Vì muốn trả thù mẹ ghẻ bằng cách gây đau khổ cho Ngọc, Duyên đã lập tức nhận lời hỏi cưới của Quân thay vì bỏ lên thành phố như đã định. Không những thế, Duyên còn xoáy sâu vào nỗi đau khổ của Ngọc bằng cách thường xuyên nhắc đến chuyện tình cảm với Quân trước mặt em gái. Những toan tính của Duyên khiến Ngọc trở nên tiều tụy nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Sam và Quang Tuấn trong phim 'Nếu còn có ngày mai'.

Nếu còn có ngày mai hiện mới phát sóng được 11 tập, tương ứng với gần 1/3 thời lượng của bộ phim. Chính vì vậy, nhiều tình tiết về chuyện tình tay ba giữa Duyên, Quân và Ngọc vẫn chưa được hé lộ. Theo tiết lộ của đoàn làm phim, số phận của các nhân vật sẽ còn nhiều biến cố bất ngờ ở những tập phía trước. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả mong mỏi nhân vật của Sam và Quang Tuấn sẽ kết hôn và hạnh phúc bên nhau.

Trailer 'Nếu còn có ngày mai'

