Những lần Đan Lê đóng phim do chồng làm đạo diễn

Sau thành công của 'Ba đám cưới một đời chồng', Đan Lê tạm ngừng đóng phim để vun vén cho gia đình. Cô trở lại màn ảnh vào năm 2017 với vai Diễm My trong 'Người phán xử'. Đây là bộ phim do Khải Anh làm đồng đạo diễn cùng Mai Hiền và Danh Dũng. Trong phim, Diễm My được miêu tả là một cô vợ bất hạnh khi thường xuyên bị chồng Phan Hải (Việt Anh) 'cắm sừng', lúc nào cũng u sầu, đau khổ, bỏ bê bản thân.