Những khoảnh khắc hài hước tại hậu trường phim 'Người phán xử'

Diễn viên Hoàng Anh (vai Tùng Còi), Thùy Dương (vai Quyên - người yêu cũ của Lê Thành) và Thúy An (Hương 'Phố') mỗi người cầm một tô cơm, hồn nhiên ngồi ăn trên mỏm đá. Diễn viên Thúy An chia sẻ, khoảnh khắc này là do cô và các bạn diễn cố tình chụp lại để khoe khán giả và làm kỷ niệm những ngày phải ăn bờ ở bụi khi rong ruổi theo đoàn làm phim.