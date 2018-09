Nhung Kate bật khóc khi cởi đồ diễn cảnh nóng với bạn diễn Tây

Jean-Michel Richaud lần đầu sang Việt Nam đóng phim. Anh là diễn viên Pháp, từng tham gia 'The Bourne Indentity' (2002), 'The King Speech' (2010), 'Siler Linings Playbook' (2012), lồng tiếng 'Frozen' (2013), 'The Revevant' (2015). Nói về cảm xúc khi đóng phim với Nhung Kate, đặc biệt trong các cảnh nóng, anh chia sẻ, điều quan trọng nhất là anh tạo được niềm tin ở cô.