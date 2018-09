Những hình ảnh hiếm hoi của con gái út nhà Lưu Hương Giang

Giữa tháng 5/2016, Lưu Hương Giang sinh bé Misu tại một bệnh viện ở Bình Dương. Đây là trái ngọt thứ hai trong cuộc hôn nhân của cô và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cặp đôi nghệ sĩ vốn kín tiếng chuyện gia đình nên không hé lộ thông tin Lưu Hương Giang lâm bồn với giới truyền thông. Sau khi con gái Misu chào đời, nữ ca sĩ chỉ đăng bức ảnh nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé trên Instagram với chú thích: "Hello my daughter! Wellcome to earth" (Chào con gái! Chào mừng con đến với thế giới!).