Những cô con gái xinh đẹp, xa lánh showbiz của sao Việt

Con gái của diễn viên Diễm My, Hoa hậu Giáng My... thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ nhưng chọn con đường đi du học về truyền thông hoặc kinh doanh thay vì theo đuổi nghệ thuật.

Thùy My - con gái diễn viên Diễm My

Con gái đầu lòng của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My tên Hà Thùy My, sinh năm 1995. Hai mẹ con Diễm My và Thùy My rất thân thiết khi cùng gu ăn mặc và tình yêu dành cho thời trang. Thùy My cũng có sở thích sưu tập hàng hiệu với nhiều món đồ đắt tiền của Hermes, Ralph Lauren, Club Monaco... Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng ngoại hình xinh đẹp nhưng Thùy My không theo đuổi điện ảnh giống mẹ.

Diễn viên Diễm My và con gái lớn.

Thùy My hiện học năm thứ hai ngành truyền thông tại Mỹ. Khi đi học ở nước ngoài, cô lấy tên là Catherine. Thùy My cho biết đọc sách và học ngôn ngữ là sở thích, sở trường của cô. Ngoài tiếng Anh, Thùy My còn thông thạo tiếng Pháp, Nga và Trung Quốc. Con gái của diễn viên Diễm My còn thích vào bếp, có thể nấu được nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam, Nhật Bản và Pháp.

Anh Sa - con gái Hoa hậu Giáng My

Anh Sa, sinh năm 1995, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Hoa hậu Giáng My từng chia sẻ tên Anh Sa của con gái có ý nghĩa là ánh sáng của muối, với hy vọng con trở thành người có ích cho xã hội vì muối không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Anh Sa có niềm đam mê với kiến trúc và hiện du học ngành kinh tế tại Mỹ. Mỗi lần xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện, Anh Sa đều thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông bởi vẻ đẹp tỏa sáng không kém hoa hậu. Giáng My tự hào vì cô con gái duy nhất rất ngoan ngoãn, có tính cách mạnh mẽ, tự lập giống mình.

Hoa hậu Giáng My và con gái Anh Sa.

Giáng My là người rất kín tiếng về chuyện đời tư. Cho đến khi Anh Sa bước qua tuổi 21, Giáng My vẫn không tiết lộ về bố của con gái với truyền thông. Mãi đến tháng 4/2016, khi con gái trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, cô mới công khai chuyện này để dập dư luận. Theo chia sẻ của Giáng My, Anh Sa là kết quả tình yêu giữa cô và một đại gia bất động sản. Tuy nhiên, câu chuyện giữa Giáng My và vị đại gia này khép lại cách đây 20 năm. Khi đã có cuộc sống riêng, Giáng My và 'người cũ' vẫn cố gắng chung tay nuôi dạy con một cách tốt nhất. Anh Sa rất thân thiết với bố và các anh trai cùng cha khác mẹ.

Hồng Mi - con gái diễn viên Chiều Xuân

Nghệ sĩ Chiều Xuân sinh con gái đầu lòng năm 1988, đặt tên là Hồng Mi. Theo Chiều Xuân, con gái lớn Hồng Mi thừa hưởng nhiều nét đẹp cổ điển giống bà nội - một phụ nữ Hà Nội xưa.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng Hồng Mi không muốn nối nghiệp bố mẹ mà muốn phát triển con đường riêng. Trong một bài báo, Hồng Mi từng chia sẻ vào đại học cô mới nhận ra điện ảnh và âm nhạc không phải ước mơ của mình. Cô muốn viết văn, làm thơ và trở thành nhà báo. Trong hành trình khẳng định bản thân, Hồng Mi từng cảm thấy thật khổ khi là con của người nổi tiếng vì đi đâu người ta cũng gọi cô là 'con của Đỗ Hồng Quân', 'con của Chiều Xuân' thay vì cái tên Đỗ Hồng Mi.

Hồng Mi từng học tiếng Pháp tại Đại học Hà Nội và sang Pháp du học ngành truyền thông. Hiện tại, Hồng Mi là giám đốc một công ty truyền thông. Hồng Mi cũng chính là người đảm nhiệm việc lên ý tưởng và các công đoạn chuẩn bị cho buổi khai trương cửa hàng của nghệ sĩ Chiều Xuân hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Lam Khê - con gái NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh có một người con gái và một người con trai. Cô con gái lớn là Phạm Lam Khê, tên gọi ở nhà là Hến (22 tuổi) thừa hưởng nhiều nét đẹp về ngoại hình nhưng không nối nghiệp diễn viên của mẹ. Ngay từ nhỏ, Lam Khê và em trai đã tỏ ra không thích những hệ lụy từ sự nổi tiếng khi thấy mỗi lần mẹ đến trường đều bị mọi người vây quanh xin chữ ký.

Lam Khê (áo dài xanh) chụp ảnh cùng mẹ và các thành viên trong gia đình.

Tháng 7/2015, Lam Khê gây xôn xao khi những bức ảnh cô mặc áo dài, chụp trên đường phố Hà Nội được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người phải xuýt xoa trước vẻ đẹp giản dị, dịu dàng, đài các của con gái NSND Lê Khanh.

Lam Khê từng là học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) và hiện du học tại Mỹ sau khi giành được học bổng. Lam Khê thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Nghệ sĩ Lê Khanh từng chia sẻ, con gái tiếp nhận được mọi định hướng về thẩm mỹ từ mẹ. Tuy nhiên, Lam Khê không nhẹ nhàng, yểu điệu theo phong cách phụ nữ Hà Nội xưa giống mẹ mà có cá tính phóng khoáng hơn.

Bảo Linh - con gái nghệ sĩ Xuân Hinh

Trong một lần đi cùng bố đến xem chương trình hài xuân tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2015, Bảo Linh - con gái lớn của nghệ sĩ Xuân Hinh - ngay lập tức gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật. Bảo Linh sở hữu vóc dáng cao ráo, mảnh mai và gương mặt ưa nhìn nhờ có được nhiều nét đẹp giống mẹ.

Gia đình nghệ sĩ hài Xuân Hinh.

Có bố là danh hài nổi tiếng nhưng Bảo Linh không đi theo nghệ thuật mà chọn sang Mỹ du học từ năm lớp 11. Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, anh không muốn chia sẻ nhiều về gia đình và cuộc sống riêng tư với truyền thông. Vì vậy, hình ảnh Bảo Linh nhà danh hài đất Bắc xuất hiện rất hạn chế trên báo chí.

