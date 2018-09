Những bức ảnh thú vị của The Voice Kids

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc “diva nhí” Thanh Thảo làm cả bốn giám khảo và khán giả “sởn gai ốc” trên sân khấu của Giọng hát Việt nhí 2014 bằng ca khúc của huyền thoại Whitney Houston - I will always love you. "Trái tim nhỏ mà bé tạo hình ngay trên sân khâu như mũi tên xuyên qua trái tim chú”, giám khảo Lam Trường chia sẻ.