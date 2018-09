Những bà mẹ xinh đẹp, trẻ trung của sao Việt

Huyền My cũng được mẹ theo sát trên mọi nẻo đường từ khi trở thành Á hậu Việt Nam 2014. “Bây giờ, cứ đến chiều tối, tôi lại phải lo chuẩn bị quần áo, giày dép, chở My đi trang điểm… để con đi làm. Chuyện cơm nước ở nhà đều phải để hai bố con tự lo”, chị Lan Phương từng chia sẻ về việc làm quản lý cho con gái khi Huyền mới trở thành á hậu. >> Xem thêm ảnh mẹ Huyền My trẻ trung bên con gái