Những bà mẹ chồng trên màn ảnh bị ghét cay ghét đắng

NSND Lan Hương, NSƯT Lệ Thu, Tú Trinh từng bị nhiều khán giả ghét lây khi thể hiện thành công vai mẹ chồng tai quái.

Bà Phương (NSND Lan Hương đóng) - phim 'Sống chung với mẹ chồng'

Ngay khi tập đầu tiên phát sóng ngày 5/4, Sống chung với mẹ chồng liền gây bão trên mạng xã hội với hình tượng bà mẹ chồng cực đoan. Bà Phương (NSND Lan Hương đóng) hội đủ các yếu tố của một bà mẹ chồng yêu thương, bảo bọc con trai quá mức và xét nét, săm soi từng cử chỉ của con dâu. Bà can dự vào cuộc sống riêng của các con, từ việc ăn, ngủ đến chuyện chăn gối.

NSND Lan Hương trong phim 'Sống chung với mẹ chồng'.

Trong phim, bà Phương có hàng loạt phát ngôn mang đậm tính định kiến và phân biệt đối xử với con dâu như: "Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ, ở đẩu ở đâu về đây. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác...", "Đàn ông con trai không được loanh quanh ở trong bếp...". Không những thế, bà mẹ chồng này còn có nhiều hành động thái quá như rình rập đêm tân hôn của các con, nhắc nhở con trai hạn chế chuyện chăn gối để giữ gìn sức khỏe trước mặt cả gia đình hay lo lắng con trai không được ăn uống tử tế khi về chơi nhà vợ... Những việc làm của bà Phương khiến con dâu bị trầm cảm và không khí gia đình cũng luôn ở tình trạng căng thẳng. Vì vậy, bà Phương bị gọi là bà mẹ chồng tai quái, khiến nhiều khán giả ghét cay ghét đắng.

Mẹ chồng rình rập đêm tân hôn của con trai và con dâu Mẹ chồng rình rập đêm tân hôn của con dâu và con trai

Hóa thân thành bà Phương trong phim, NSND Lan Hương từng lo sợ không biết bạn bè, hàng xóm, đặc biệt là con dâu và gia đình thông gia của chị sẽ đón nhận vai diễn này như thế nào. Sau khi Sống chung với mẹ chồng lên sóng, nghệ sĩ Lan Hương bị hàng xóm mắng nhiếc vì đóng vai mẹ chồng đáo để quá đạt. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định, ở ngoài đời chị không phải là mẹ chồng tác oai, tác quái mà rất chiều chuộng, yêu thương con dâu.

Mẹ chồng Trúc (NSƯT Lệ Thu đóng) - phim 'Những ngọn nến trong đêm'

Trong phim Những ngọn nến trong đêm của bộ đôi đạo diễn Đỗ Đức Thành - Mai Hồng Phong, NSƯT Lệ Thu vào vai mẹ của Văn (Bá Anh đóng). Bà cực lực phản đối mối quan hệ của con trai và Trúc (Mai Thu Huyền đóng).

Trúc bị mẹ chồng xét nét từng cử chỉ, hành động.

Bất chấp sự cản trở của mẹ, cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới và dọn ra sống trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp. Điều đó càng khiến cho mẹ Văn khó chịu, ghét bỏ Trúc. Khi biết tin con dâu bị sảy thai, mẹ của Văn liền nói với chồng: "Nếu vài tháng nữa mà nó không có thai, tôi sẽ không để cho nó yên đâu".

Mẹ chồng tai quái của 'Những ngọn nến trong đêm' NSƯT Lệ Thu làm mẹ chồng tai quái trong 'Những ngọn nến trong đêm'

Sau khi được ông xã thuyết phục, mẹ của Văn mới đồng ý để vợ chồng con trai dọn về nhà sống. Vì sẵn mối hiềm khích nên bà ra sức hành hạ con dâu. Bà bắt Trúc làm mọi việc nhà, gây áp lực để cô từ bỏ ước mơ và an phận hậu hạ gia đình chồng. Không những thế, bà còn dò xét, theo dõi, cạnh khóe, chỉ trích, khinh thường con dâu ra mặt. Sự khắc nghiệt của bà mẹ chồng này chính là lý do khiến Trúc uất hận đến mức phải bỏ nhà đi và dần dần dẫn đến việc vợ chồng cô chia tay. Nhiều khán giả nhận xét, so với bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng thì nhân vật này còn đáo để, độc ác hơn nhiều.

Mẹ chồng Bạch Cúc (nghệ sĩ Tú Trinh đóng) - phim 'Người đẹp Tây Đô'

Người đẹp Tây Đô lên sóng năm 1996 với bối cảnh miền Tây những năm Pháp thuộc. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của nàng Bạch Cúc (Việt Trinh đóng) từ lúc là một cô thiếu nữ xinh đẹp nức tiếng đến khi lấy chồng rồi trở thành chiến sĩ tình báo can trường.

Bà Hội đồng trong 'Người đẹp Tây Đô' từng được gọi là bà mẹ chồng độc ác nhất màn ảnh.

Sau khi được gả vào nhà địa chủ, làm vợ một anh chàng thuộc loại công tử Bạc Liêu, Bạch Cúc phải chịu cuộc sống làm dâu nhiều cay đắng. Cô bị gia đình nhà chồng đối xử không bằng kẻ ăn người ở. Từ khi còn là con dâu mới, Bạch Cúc đã bị mẹ chồng - bà Hội đồng (nghệ sĩ Tú Trinh đóng) bắt phải hầu hạ từ việc bê ống nhổ, chuẩn bị nước rửa mặt đến nấu cơm, quét tước, dọn dẹp. Là mợ Hai trong gia đình giàu có nhưng Bạch Cúc chỉ được ăn chung cơm thừa canh cặn với người làm trong nhà. Mỗi lúc làm trái ý mẹ chồng, cô đều bị đánh chửi thậm tệ. Bạch Cúc có lần bị mẹ chồng cầm chổi tre đánh gần chết vì bị nghi là bao che cho người làm bỏ trốn. Vì quá đau khổ và không chịu được cảnh bị gia đình chồng bạc đãi, Bạch Cúc đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi quay trở lại, bà Hội đồng đã bắt cô quỳ lạy từ cửa vào nhà. Sau khi Bạch Cúc sinh con trai, bà Hội đồng còn cách ly, không cho cô được gặp con.

Bà Hội đồng hành hạ con dâu Bạch Cúc Bà Hội đồng hành hạ con dâu Bạch Cúc.

Nghệ sĩ Tú Trinh đã thể hiện thành công vai diễn phản diện này với gương mặt sắc lẹm cùng giọng nói kể cả, ngoa ngoắt. Dù Người đẹp Tây Đô đã lên sóng nhiều năm, khán giả vẫn ấn tượng sâu sắc với cách đối xử độc ác của bà Hội đồng với Bạch Cúc. Sau này, nghệ sĩ Tú Trinh cũng được mời vào nhiều vai phản diện khác. “Tôi không sợ khán giả ghét bởi đã đóng ác thì phải ra ác, cho ra nhân vật mà kịch bản cần. Thôi thì phần thương người khác hưởng còn phần ác dành cho tôi", nghệ sĩ Tú Trinh cho biết.

