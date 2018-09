Nhóm V.Music bất ngờ tan rã

Nhóm nhạc gồm 4 thành viên quyết định nói lời chia tay sau 4 năm thành lập.

Sáng 22/1, nhóm V.Music bất ngờ thông báo, họ chính thức tan rã vào 2/2014, sau đúng 4 năm thành lập. Các thành viên của nhóm sẽ được định hướng để có con đường phát triển riêng phù hợp với sở thích lẫn khả năng của từng người.

Việc V.Music chia tay nhau đã được dự đoán từ hơn một năm trước, khi các thành viên được tạo điều kiện để làm việc riêng lẻ. Trong đó, hai chàng trai Sơn Ngọc Minh và Ngọc Khanh từng có khoảng thời gian lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy qua một số phim điện ảnh và truyền hình. Ngoài ra, Sơn Ngọc Minh còn từng kết hợp với ca sĩ Miu Lê, Hoàng Châu... hay Ngọc Khanh hát cùng Ái Phương, Chí Thiện... trong một số chương trình ca nhạc. Tuy nhiên, việc V.Music quyết định đưa ra thông báo ngừng hoạt động trong thời điểm này khiến khán giả bất ngờ. Bởi, thời gian qua nhóm vẫn đi diễn đều đặn và thường xuất hiện cùng nhau, không có dấu hiệu gì của việc mâu thuẫn nội bộ hay sắp "tan đàn xẻ nghé".

Nhóm V.Music trông khá 'ngây ngô' trong những ngày mới thành lập, gồm 4 thành viên: Sơn Ngọc Minh, Lê Thiên Bảo, Ngọc Khanh và Hồ Anh.

V.Music ra đời vào tháng 10/2009 với 4 thành viên Lê Thiên Bảo, Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh và Hồ Anh. Sau đó, đầu tháng 2/2012, Hồ Đức Lợi vào thay thế vị trí của Lê Thiên Bảo khi chàng trai này tách nhóm để hoạt động solo.

Ngay từ khi xuất hiện, V.Music đã gây ấn tượng với phong cách và hình ảnh chuyên nghiệp. Bốn nam ca sĩ đều ở độ tuổi 20, được đào tạo kỹ lưỡng về thanh nhạc, vũ đạo, giao tiếp... Mỗi lần xuất hiện ở bất kỳ sự kiện hay chương trình ca nhạc nào, V.Music đều đầu tư, chăm chút về trang phục. Thời điểm đó, nhóm như làn gió mới mang đến màu sắc tươi trẻ, hiện đại cho làng nhạc trẻ vốn đang thiếu những nhóm nhạc chất lượng.

V.Music có chiến lược hoạt động rất bài bản. Đúng như tên gọi, nhóm tập trung hẳn vào nhạc Việt, với dòng nhạc chủ đạo là ballad, thỉnh thoảng hát thêm thể loại dance. Hầu hết những ca khúc của V.Music đều văn minh, dễ nghe nhưng không dễ dãi. Nhờ sự cố gắng, chỉ trong thời gian ngắn, V.Music đã tạo được vị trí riêng và có lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

Sau hơn 4 năm góp mặt trên thị trường nhạc Việt, V.Music thường được so sánh với nhóm 1088 đình đám đầu thập niên 2000 vì có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, V.Music lại có phần vượt trội đàn anh khi phát hành được tới 9 album, 3 single và thực hiện 5 liveshow lớn, nhỏ. Trong đó, nhóm có không dưới 10 ca khúc hit được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, V.Music còn có một số chiến dịch mang tính xã hội rất hoành tráng như Triển lãm ảnh Xinh tươi Việt Nam, chương trình từ thiện Thư viện ước mơ, dự án Sài Gòn trong tôi... thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ và khán giả.

Trong khoảng thời gian hoạt động sôi nổi, V.Music được nhiều nhãn hàng chú ý và trở thành đại sứ của các thương hiệu tên tuổi. Chưa kể, nhóm còn đoạt 13 giải thưởng âm nhạc và được mời tham gia một số chương trình biểu diễn, giao lưu tại Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Nga... Năm 2013, để "dọn đường" cho sự dừng lại, V.Music chủ động xin rút khỏi đề cử của các giải thưởng.

Bốn thành viên Hồ Đức Lợi, Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh và Hồ Anh trưởng thành hơn trong hình ảnh mới nhất của nhóm.

Trước khi nói lời chia tay người hâm mộ, giữa tháng 2/2014, V.Music phát hành sách ảnh và tập phim V.Music - Dấu ấn showbiz Việt như một món quà kỷ niệm. Bên cạnh đó là hai album The best of V.Music với hơn 30 ca khúc được yêu thích nhất trong 4 năm qua.

"Chúng tôi hy vọng, sản phẩm cuối cùng này của nhóm sẽ giúp khán giả hình dung rõ ràng nhất con đường chúng tôi đã trải qua, với những đắng cay và cả vinh quang. Dù V.Music không còn hoạt động, nhưng những tác phẩm của nhóm sẽ mãi tồn tại. Mong rằng chúng tôi đã để lại một dấu ấn đẹp với showbiz Việt".

