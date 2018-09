Nhóm The Men hoãn cưới vợ để làm liveshow

Hai thành viên dùng số tiền chuẩn bị cho đám cưới để đầu tư vào show.

Lê Hoàng nhóm The Men vừa chia sẻ, họ sẽ thực hiện liveshow vào cuối năm nay để chiều lòng người hâm mộ. Thành viên này cho biết, anh và Tiến Dũng đã lên kế hoạch chi tiết cho đêm nhạc nhưng vẫn chưa thể tiết lộ hết, vì mọi thứ đang trong giai đoạn bàn bạc, có thể sẽ thay đổi ít nhiều.

Lê Hoàng và Tiến Dũng đều đã đến tuổi yên bề gia thất nên bố mẹ của cả hai thường xuyên giục họ lấy vợ. Tuy nhiên, thay vì thuận theo ý phụ huynh, cả hai dùng số tiền chuẩn bị cho đám cưới để đầu tư vào liveshow. May mắn là Lê Hoàng được cô bạn gái Việt Huê mà anh yêu 4 năm ủng hộ. Riêng Tiến Dũng thì sau nhiều lần chia tay bạn gái, đến nay vẫn chưa quyết định chuyện trọng đại này.

Hai thành viên Lê Hoàng (trái) và Tiến Dũng của The Men.

Trước đó, nhóm The Men có liveshow Tôi tỏa sáng cùng Tiêu Châu Như Quỳnh hồi cuối năm 2014. Tuy nhiên, fan của The Men vẫn luôn đòi hỏi nhóm có một liveshow đúng nghĩa. Hai thành viên tâm sự, thời gian qua họ vẫn chưa làm show vì muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để nó thực sự hoành tráng, ý nghĩa.

The Men đã thành lập hơn 5 năm, có chỗ đứng khá vững chắc và là một trong những nhóm nhạc hoạt động bền bỉ. Nhóm tiết lộ, mỗi tháng họ đi diễn khoảng 25 ngày, có tháng không nghỉ ngày nào. Họ cũng tự hào là nhóm nhạc nam có cát-xê cao bậc nhất hiện nay. Tính đến nay The Men đã phát hành 4 album, 5 single, 2 DVD... và thu âm 124 ca khúc, trong đó có nhiều bài hit. Mới đây nhất, The Men được ủng hộ khi tung single Lời hứa cùng Hương Tràm.

Hân Quy