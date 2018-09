Nhóm T-Ara sang Việt Nam họp fan

Các cô gái xinh đẹp sẽ có buổi fan meeting tại TP HCM vào ngày 2/8.

Chiều 16/6, trên trang chính thức của nhóm T-ara đã xác nhận, nhóm có buổi fan meeting tại sân khấu Lan Anh (TP HCM) vào 2/8 tới. Nhóm cho biết, đây không chỉ là buổi họp mặt đầu tiên của một nhóm nhạc Hàn Quốc tại Việt Nam, còn là buổi fan meeting đầu tiên của T-ara tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2014. Thông tin này khiến các fan yêu thích Kpop rất vui mừng sau thời gian "thấp thỏm".

Nhóm T-ara trong lần biểu diễn ở Hà Nội hồi 3/2013. Ảnh: Tuấn Mark

T-ara tiết lộ thêm, tuy gọi là fan meeting nhưng chương trình được đầu tư, dàn dựng như một minishow. Trong buổi này nhóm sẽ hát gần 10 ca khúc và thoải mái giao lưu với khán giả. Các fan sẽ có cơ hội tham gia trò chơi cũng như tha hồ "chặt chém" thần tượng.

Vì Việt Nam là nước đầu tiên T-ara họp mặt tại Đông Nam Á trong năm nay, nên các cô gái cũng dành tặng fan Việt món quà đặc biệt. Đó là màn trình diễn bài hit 1 min 1 sec của thành viên Jiyeon, đang "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng. Công ty quản lý T-ara sẽ đem toàn bộ vũ công riêng của Jiyeon sang để phục vụ tiết mục này.

Từ 17/6, ban tổ chức chính thức bán vé chương trình với giá rẻ nhất so với các show ca nhạc của Hàn Quốc diễn ra tại Việt Nam từ trước đến nay. Họ hy vọng, đông đảo khán giả là học sinh, sinh viên đều có thể tham gia chương trình. Với khẩu hiệu From hearts to hearts, mỗi vé bán ra được trích một phần phục vụ hoạt động từ thiện.

T-ara là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, được thành lập năm 2009. Tại Việt Nam, nhóm nhạc này cũng có sức hút đặc biệt. Giới trẻ thuộc nằm lòng những ca khúc của T-ara như Cry cry, We were in love, Day by day... Nhóm đã hai lần đến Hà Nội và đây là lần đầu đến TP HCM.

