Nhóm rock lừng danh Scorpions khẳng định không dùng ma tuý

Các thành viên cho biết, họ hoàn toàn không sử dụng chất kích thích như suy nghĩ của nhiều khán giả về ca sĩ rock.

Sau concert tại Singapore, hôm 22/10, nhóm rock Scorpions đáp chuyến bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho set biểu diễn tại Monsoon Music Festival vào tối 23/10 ở Hoàng thành Thăng Long. Đây là lần đầu tiên ban nhạc rock lừng danh của Đức đến Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều tối qua, 5 thành viên của Scorpions đã cởi mở chia sẻ về sự nghiệp và cuộc sống của họ sau 50 năm thành lập. Trước câu hỏi cho rằng, những ngôi sao nhạc rock thường sử dụng chất kích thích, nhóm đã phủ nhận. Tay trống Mikey Dee nói: "Đúng là người ta luôn nói về 'Sex, ma túy, Rock'n'Roll'. Nhưng chúng tôi chỉ có Rock'n'Roll chứ không có hai vế trước. Các bạn biết đấy, những tour diễn dài ngày khiến chúng tôi không khỏi mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng nhóm không dính tới những thứ nguy hiểm kia. Chúng tôi chỉ thích bia. Tôi rất muốn uống thử bia Việt Nam".

Các thành viên của Scorpions có buổi tiếp xúc báo chí ngay khi đặt chân đến Hà Nội vào chiều 22/10.

Ban nhạc còn tiết lộ, bí quyết giúp nhóm duy trì hoạt động trong suốt 50 năm qua chính là niềm đam mê với âm nhạc. Vào năm 2010, nhóm từng có ý định sẽ chia tay người hâm mộ sau khi ra mắt album Sting in the tail, thế nhưng trong concert tưởng như cuối cùng, họ cảm nhận thấy tình yêu lớn của khán giả dành cho mình. Điều đó đã khiến họ thay đổi ý định và tiếp tục cống hiến cho đến tận bây giờ. Mỗi chuyến lưu diễn đến những vùng đất mới, họ lại có thêm cảm hứng, năng lượng nhờ khán giả.

Rudolf Schenker, tay guitar chính của ban nhạc thổ lộ, suốt 50 năm qua, sự nghiệp của Scorpions không phải lúc nào cũng 'thuận buồm xuôi gió' khi nhiều thể loại âm nhạc mới xuất hiện và có giai đoạn Rock không còn được để ý. Các thành viên đều nhận thức rõ việc không thể mãi mãi đứng trên đỉnh cao, sẽ có lúc phải đứng ở bên kia dốc của ngọn núi. Trong giai đoạn khó khăn, fan của Scorpions vẫn luôn nhớ về họ, thậm chí âm nhạc của Scorpions được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhóm hạnh phúc vì có những khán giả trẻ yêu mến mình. Hiện tại, nhóm đã thực hiện album mới và sẽ phát hành trong thời gian tới.

Khi đề cập đến lý do đến Hà Nội biểu diễn, Scorpions cho biết, nhóm đã nhận lời mời từ nhạc sĩ Quốc Trung từ 3 năm trước. Tuy nhiên, khi ấy lịch diễn của nhóm kín đặc nên phải tới năm nay mới có thể sắp xếp tham gia. Scorpions cho rằng, đây là thời điểm hoàn hảo để nhóm đến Việt Nam vì trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ban nhạc. "Không có gì tuyệt vời hơn khi trên bản đồ những nơi chúng tôi đã đi qua lại có thêm một đất nước mới. Dù bây giờ chúng tôi mới đến Việt Nam nhưng người ta vẫn nói muộn còn hơn không", tay guitar Rudolf Schenker nói.

5 thành viên đều hào hứng trong lần đầu biểu diễn ở Việt Nam.

Scorpions là ban nhạc hard rock, được thành lập vào năm 1965 bởi tay guitar Rudolf Schenker - người gắn bó với ban nhạc lâu nhất. Từ việc lang thang biểu diễn trên phố, nhóm đã trở thành ban nhạc rock thành công nhất của Đức, thậm chí của châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 50 năm hoạt động, nhóm đã bán được 100 triệu bản nhạc, trở thành một trong những ban nhạc best-selling nhất mọi thời đại. Các ca khúc của nhóm được khán giả Việt Nam yêu thích như: Still Loving You, Wind of Change, Big City Night, Holidays, You And I... Vô số ban nhạc sau này như Smashing Pumpkins, Green Day, Korn, System of a Down, Queensryche đã cover lại những bài hát nổi tiếng của Scorpions. Chỉ riêng bài Rock You Like A Hurricane được cover hơn 150 lần bởi nhiều ca sĩ và nhạc sĩ khác nhau.

Tối nay (23/10) tại Monsoon Music Festival 2016, Scorpions sẽ trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi, đồng thời giới thiệu một số bài hát trong album Return to Forever phát hành năm 2015.

