Nhóm OPlus: 'Chúng tôi thường xuyên tranh cãi căng thẳng khi khủng hoảng'

Ca sĩ Quang Minh, đại diện của OPlus, lần đầu chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng, hoạt động đình trệ của nhóm.

Chia sẻ với Ngoisao.net, ca sĩ Quang Minh - trưởng nhóm Oplus - cho biết nhóm từng rơi vào khủng hoảng tưởng như đến bờ vực tan rã. Sau khi ra mắt album thứ hai Smooth tháng 5/2017, OPlus được mời sang Mỹ lưu diễn 2 tháng. Trở về nước, các thành viên cảm thấy mất phương hướng phát triển khi tên tuổi của nhóm không còn sức hút với truyền thông như trước đó. Sự không may mắn trong chạy show, lịch diễn cộng với các vấn đề tài chính khi xây dựng phòng thu riêng càng làm cho các thành viên trong nhóm cảm thấy áp lực, căng thẳng. "Sau vài tháng hoạt đình trệ, các thành viên nhiều lần ngồi họp với nhau để tìm ra nguyên nhân. Giữa khủng hoảng, chúng tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi căng thẳng về đường hướng, cách làm", ca sĩ Quang Minh chia sẻ.

4 thành viên của nhóm nhạc OPlus.

Mặc dù gặp khủng hoảng và thường xuyên xảy ra tranh cãi nhưng các thành viên OPlus chưa bao giờ có ý định rã nhóm. Giải thích về sự gắn kết này, Quang Minh cho biết: "Chúng tôi không cần đặt ra những nghĩa vụ và quyền lợi quá chặt chẽ. Chúng tôi đã chơi với nhau quá lâu, quá hiểu và yêu thương nhau nên có thể dung hòa để không ai cảm thấy bị chèn ép, mất bản sắc khi hoạt động trong nhóm. Vì vậy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tan rã kể cả khi khủng hoảng". Sau nhiều lần tranh luận, các chàng trai của OPlus cuối cùng đã thống nhất việc cùng nhau đi hỏi ý kiến của mọi người xung quanh bao gồm cả bạn bè lẫn anh chị em thân thiết trong nghề để nhận ra những điều mình còn thiếu và làm lại từ đầu.

Nhìn lại những gì đã qua, nhóm trưởng của OPlus tâm sự: "Cũng may là có quãng thời gian đó để chúng tôi đúc rút những điều được và chưa được của nhóm. Không có sự khủng hoảng ấy, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ cứ hoạt động đều đều, không thể vực lại và có được khí thế làm nghề hừng hực như bây giờ".

Để đánh dấu sự hoạt động trở lại của mình, OPlus quyết định đầu tư sản xuất một chương trình mang tên FRI.9.PM với slogan "Let us show you our style" (Để chúng tôi cho bạn thấy phong cách của chúng tôi"). Chương trình bao gồm một series các video âm nhạc phát trên kênh Youtube chính thức của nhóm vào 21h tối thứ sáu hàng tuần. Theo đó, OPlus cover lại nhiều bản nhạc nổi tiếng thuộc các thể loại khác nhau theo phong cách boyband mà nhóm đang theo đuổi. Toàn bộ phần phối khí, thu âm đều được OPlus thực hiện tại phòng thu riêng của nhóm.

OPlus trong một sản phẩm đã phát hành trên Youtube chính thức của nhóm.

Các ca khúc được OPlus sử dụng trong series này không giới hạn về thể loại, chủ đề. Hiện tại, OPlus đã cho ra mắt 4 sản phẩm thuộc chương trình FRI.9.PM bao gồm liên khúc Lâu đài tình ái - Mùa đông của anh, ca khúc Giấc mơ tình yêu, Rhythm of the rain và Bài thánh ca buồn. Đây cũng là ý tưởng mà OPus ấp ủ suốt 2 năm kể từ khi giành giải Á quân Nhân tố bí ẩn 2014 nhưng vì bận chạy show nên chưa thể thực hiện được.

Trưởng nhóm Quang Minh chia sẻ trong quá trình thực hiện FRI.9.PM, các thành viên của OPlus cũng nhiều lần xảy ra tranh cãi. Chuyện bất đồng quan điểm xảy ra trong mọi khâu, từ lựa chọn bài hát, cách phối khí, phong cách biểu diễn lẫn thời trang... Dù vậy, họ thống nhất được cách làm việc khi xảy ra bất đồng là tất cả các thành viên sẽ cùng ngồi lại, nêu lên ý kiến của bản thân và tiến hành biểu quyết. Ý kiến nào nhận được nhiều số phiếu tán thành nhất sẽ được áp dụng. Ý kiến có ít phiếu hơn sẽ được mang ra xem xét ở những sản phẩm tiếp theo. "Khi nào không thể ngã ngũ câu chuyện, nhóm sẽ đi hỏi những người mà nhóm tin tưởng và gọi là thầy như nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Tuấn Hưng...", Quang Minh cho biết.

Nhóm OPus OPlus hát liên khúc 'Lâu đài tình ái - Mùa đông của anh'

OPlus là nhóm nhạc hội tụ 4 giọng ca nam: hai anh em song sinh Tùng Lâm - Tùng Linh, Đức Tùng và Quang Minh (trưởng nhóm). Cả 4 thành viên đều từng là những thủ lĩnh sinh viên của các trường Đại học danh tiếng như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, họ có công việc ổn định tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp uy tín. Năm 2014, OPlus giành giải Á quân cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Từ đó, nhóm dũng cảm theo đuổi âm nhạc. Các sản phẩm âm nhạc nổi bật của OPlus bao gồm 2 album We're still young, Smooth và MV Bye Bye. OPlus cũng từng đoạt giải Gương mặt phát hiện tại Làn sóng xanh 2014, đề cử giải Cống hiến 2014.