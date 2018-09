Nhóm nhảy Poreotics tới Việt Nam biểu diễn

Nhóm nhảy năm 2011 của Mỹ - Poreotics sẽ mang lại cho khán giả những màn trình diễn sôi động trong đêm Orangie Fever.

Được xướng tên tại nhiều cuộc thi uy tín quốc tế như Quán quân America’s Best Dance Crew lần thứ 5 (2010), Nhóm nhảy của năm tại World of Dance awards (2011), Quán quân cuộc thi Hip hop International USA (2009 và 2010), được bình chọn giải Fox’s Teen Choice Awards (2011), Poreotics với ba thành viên gốc Việt là nhóm nhảy gốc Á đầu tiên thành danh trên đất Mỹ. Nổi tiếng với những điệu nhảy vui nhộn, hài hước nhưng không kém phần chuyên nghiệp nhờ kỹ xảo và động tác chính xác, Poreotics được nhiều ngôi sao quốc tế "chọn mặt gửi vàng" trong các sản phẩm âm nhạc lớn. Các chàng trai này từng là khách mời đặc biệt trong chuyến lưu diễn của Justin Bieber, tham gia biên đạo của các MV ấn tượng The Lazy Song của Bruno Mars và MV Somebody to love của Usher. Hiện, nhóm nhóm trưởng Dumbo đảm nhận vai trò giám khảo chương trình Got to Dance tại việt Nam.

Ngoài Poreotics, đêm nhạc Orangie Fever còn có sự góp mặt của mỹ nhân showbiz Việt - Hồ Ngọc Hà. Sớm thành danh trên sàn catwalk, nhưng người đẹp có dòng máu lai Việt - Pháp này lại bỏ ngang và chuyển sang lĩnh vực âm nhạc bất chấp mọi định kiến về “người đẹp hát”. Ngoại hình sáng sân khấu, khả năng vũ đạo bốc lửa, gu âm nhạc hiện đại, đặc biệt giọng hát trầm khàn đặc trưng đã giúp Hà Hồ chinh phục trái tim của hàng nghìn khán giả.

Hồ Ngọc Hà hiện là chủ nhân của nhiều bài hit như Xin hãy thứ tha, Tìm lại giấc mơ, Lặng thầm một tình yêu, Invincible… Bên cạnh đó, cô cũng xuất hiện ở nhiều vai trò có chuyên môn âm nhạc cao như đại sứ Việt Nam tại liên hoan Asia Song Festival Hàn Quốc 2009, huấn luyện viên của show âm nhạc ăn khách Giọng hát Việt...

Người nghe cũng sẽ được thưởng thức nhiều màn trình diễn thú vị, sôi động của cặp đôi DJ Project 46 từ Canada, nữ ca sĩ quyến rũ MLee... khi tham gia đêm nhạc Orangie Fever. Chương trình diễn ra tại Canalis Bar, TP HCM vào ngày 13/12 sắp tới. Bạn sẽ có cơ hội trở thành một trong 50 người diện kiến nhóm Poreotics ngay tại sân bay.

Phương Thảo