Nhóm nhạc nữ Việt trở về từ Hàn Quốc hát, diễn như sao Kpop

Ba cô gái của LIME phải tuân thủ những yêu cầu đào tạo khắc nghiệt của ‘bộ máy đào tạo ngôi sao Kpop’. Khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi cơ bản về ngoại hình của nhóm. Ví dụ như quá trình ép cân nặng khốc liệt để đưa mỗi thành viên giảm 7 kg, đạt đến hình thể tiêu chuẩn. Hai năm qua, thị trường Hàn Quốc lại xôn xao với sự xuất hiện của một nhóm nhạc người Việt có khả năng ca hát, vũ đạo và ngoại hình chuẩn Hàn Quốc. Nhóm liên tiếp xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông lớn của Hàn Quốc như SBS, Mnet, Yeonhap News, Tongtong TV… Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của LIME tại thị trường Hàn Quốc là khi đứng trên sân khấu chương trình ‘I can see your voice’. Với phần trình diễn của mình, LIME gây sự ngạc nhiên lớn ngay cả đối với nhóm nhạc khách mời Wonder Girls. Tại Hàn Quốc, LIME cũng liên tiếp phát hành các single: ‘Toc Toc Toc’, ‘Take it slow’, ‘Part of me’ trên trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc - Melon..