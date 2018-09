Nhóm nhạc Disco nổi tiếng với bản hit 'You're A Woman' vào những năm 80 sẽ có đêm diễn tại Hà Nội.

Sau thành công của Kenny G Live In Concert năm 2015, Boney M & Chris Norman và Modern Talking ft Thomas Anders năm 2016, chuỗi chương trình Legend Concert tiếp tục mang hai tên tuổi lớn về Việt Nam. Đó là nhóm nhạc Bad Boys Blue và ca sĩ Sandra Aun Lauer. Cả hai sẽ có đêm diễn chung vào lúc 20h ngày 11/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Nhóm nhạc Bad Boys Blue thời đỉnh cao.

Bad Boys Blue là nhóm nhạc disco nổi tiếng từ thập niên 80 của Đức với hàng loạt các ca khúc gây tiếng vang trên thế giới như: You're A Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl), Pretty young girl, Come Back And Stay, Blue Moon, Lady in Black,... Ban nhạc ra đời năm 1984 tại Köln, Tây Đức với các thành viên John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (ca sĩ chính, người Jamaica) và Andrew Thomas (người Mỹ). Trải qua nhiều thay đổi, đến nay chỉ có duy nhất John McInerney vẫn hoạt động cùng Bad Boys Blue và chăm chỉ đi lưu diễn. Âm nhạc của Bad Boys Blue mang phong cách Euro Disco, trong đó hit You're A Woman được giới chuyên môn đánh giá là ca khúc tiêu biểu cho trào lưu Euro Dance và Euro Disco tại Tây Âu vào những năm 80.

Ca khúc 'You're A Woman' của Bad Boys Blue Nhóm nhạc huyền thoại Bad Boys Blue sang Việt Nam biểu diễn

Ca sĩ Sandra Aun Lauer.

Sang Hà Nội cùng Bad Boys Blue vào tháng 3 tới là ca sĩ Sandra Aun Lauer (sinh năm 1962), một trong những giọng ca Pop nổi tiếng của nước Đức với phong cách biểu diễn phóng khoáng, mạnh mẽ. Từ nhỏ, Sandra đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi 5 tuổi học múa Ballet, 10 tuổi học đàn guitar. Năm 13 tuổi, Sandra đã viết ca khúc đầu tay mang tên Andy mein Freund nói về chú cún cưng. Khi 17 tuổi, Sandra gia nhập nhóm nhạc Arabesque và trở thành giọng ca chính của nhóm. Tại đây, cô gặp Micheal Cretu, nhạc công organ của nhóm và cũng chính là chồng của Sandra sau này.

Sự nghiệp của Sandra thăng hoa sau khi đính hôn với Micheal và chuyển đến Munich hoạt động solo. Ca khúc I'll Never Be Maria Magdalena của cô liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trên 21 quốc gia. Trong các album tiếp theo, cô có nhiều bài hit như Everlasting Love, Hiroshima, In The Heat of The Night, Little Girl, Midnight Man, Heaven Can Wait… Trong sự nghiệp, cô bán được hơn 33 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.