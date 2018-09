Nhóm Mây Trắng tụ họp chúc mừng Yến Trang ra MV

Dịp này, Yến Trang ra mắt MV 'Buông' - ca khúc được nữ ca sĩ thể hiện thành công trong cuộc thi The Remix cách đây không lâu. Trong đêm phát sóng, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đã cắt ghép quá nhiều, khiến họ không cảm nhận được đầy đủ sự đầu tư công phu của team Yến Trang. Do đó, một lần nữa nữ ca sĩ tái hiện lại tiết mục một cách chỉn chu và hoành tráng trong MV. Yến Trang chia sẻ thêm: 'MV mới của tôi không chỉ vì mục đích tái hiện những gì đã cắt trên sân khấu The Remix mà còn là cột mốc đánh dấu sự thay đổi, lột xác của tôi trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Đây cũng giống như một lời tri ân đến những người hâm mộ vẫn luôn theo sát và ủng hộ tôi. Sau 'Buông', tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho dự án tiếp theo của mình, đồng thời vẫn sẽ triển khai thêm công việc thời trang và làm đẹp cùng Yến Nhi'.