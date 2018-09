Nhóm JYJ kiệm lời trong họp báo ở Việt Nam

16h chiều 28/8, nhóm JYJ của Hàn Quốc có buổi họp báo tại TP HCM để giới thiệu về concert 'The return of the King'. Nhóm vừa đáp chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay Tân Sơn Nhất trưa nay. Ba thành viên của nhóm gồm Jun Su (trái), Jae Joong (giữa) và Yoo Chun. Họ đều ăn mặc khá giản dị khi xuất hiện trước báo giới Việt Nam.