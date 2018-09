Nhóm Ba Thiên Thần được khán giả cứu

Không hề kém cạnh so với Toàn Trung - Tùng Phương, nhóm Bí mật gã hề cũng có bài thi khá hoàn hảo trên nền nhạc "We will rock you" và "Turn of the Music". Biên đạo Dumbo rất hài lòng về màn trình diễn kết hợp giữa hiphop, popping, nhào lộn với rock. Anh rất muốn chê bai nhóm nhưng lại không tìm được bất cứ nhược điểm nào để chê. Giám khảo Trần Ly Ly và Alfresdo cũng cho rằng, bài thi của nhóm rất tuyệt vời.