Nhóm 365 nhảy 'sung' bên hot girl lai Pháp

Nhóm 365 và Maily đã có màn kết hợp cực kỳ ấn tượng để mở màn buổi họp báo. Họ trình bày liên khúc 'Hello - Get on the floor'. Trong đó, 'Hello' là ca khúc do chính Maily sáng tác, bài còn lại là hit gần đây của 365.