Nhóm 365 hóa trang thành Ngô Thanh Vân

Trước đó, 365 mở màn liveshow với liên khúc 'Get on the floor - I let you go down - Oh my love - Tình yêu đến' rất sôi động. Đây là những ca khúc được yêu thích nhất của nhóm trong 3 năm qua. Các chàng trai mặc trang phục do chính Ngô Thanh Vân thiết kế. Sân khấu được dàn dựng đơn giản nhưng hoành tráng và đầy màu sắc nhờ sự hỗ trợ của màn hình Led.