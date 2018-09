Nhiều giọng ca 'chất' so tài tại The Voice Kids

Thí sinh 15 tuổi của TP HCM Trần Thị Thanh Thảo mở màn tập 4 với ca khúc tiếng Anh 'You raise me up'. 'Anh Hai' Lam Trường lắng nghe rất chăm chú và nhanh nhảu giúp vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang bấm chuông đầu tiên. Thanh Thảo được các giám khảo khen giọng hát đầy đặn, giàu cảm xúc và cách xử lý ca khúc tinh tế. Với tài thuyết phục, Hồ Hoài Anh đã đón được cô bé về đội mình (xem video).