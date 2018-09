Nhiều bom tấn công chiếu vào tháng 4

'Captain America', 'Rio 2', ' The Amazing Spiderman 2'... là những bộ phim hấp dẫn, mở màn cho mùa hè năm nay.

3D Captain America: The winter's Soldier (tựa Việt: Captain America: Chiến binh mùa đông)

Khởi chiếu: 4/4

Thời lượng: 136 phút

Diễn viên: Chris Evan, Scarlett Johansson, Frank Grillo, Sebastian Stan...

Phần 2 của loạt phim Captain America là sự tiếp nối sau trận chiến cuối cùng ở New York chống lại cuộc xâm lăng từ thế lực ngoài trái đất của Biệt đội Avengers. Captain America (Chris Evan) trở lại thủ đô Washington để phục vụ cho tổ chức S.H.I.E.L.D của chính phủ. Tuy nhiên anh trở nên nghi ngờ mọi thứ và mọi người xung quanh sau khi người đứng đầu tổ chức S.H.I.E.L.D bị ám sát. Điều này càng trở lên tồi tệ khi anh là một người hùng đơn độc và thầm lặng.

Trong hoàn cảnh đó, nữ điệp viên xinh đẹp Natasha Romanoff với biệt danh Black Widow (Scarlett Johansson đóng) đã tiếp cho anh thêm sức mạnh. Chính cô là người giúp anh lấy lại niềm tin để tiếp tục chiến đấu, hòa nhập vào cuộc sống mới. Và khi kẻ thù hùng mạnh xuất hiện, cô là trợ thủ đắc lực cho anh trong cuộc chinh chiến. (xem trailer)

3D Rio 2

Khởi chiếu: 11/4

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên lồng tiếng: Rodrigo Santoro, Anne Hathaway, Leslie Mann...

Nội dung phần 2 mở đầu với cảnh Blu và Jewel đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời tại một thành phố náo nhiệt cùng 3 chú vẹt con đáng yêu. Một ngày nọ, họ phát hiện ra mình không phải là những con vẹt đuôi dài lông xanh duy nhất còn sót lại. Cô nàng Jewel quyết định đưa cả gia đình trở về với rừng rậm Amazon, nơi được cho là có nhiều vẹt lông xanh sinh sống.

Trở về quê hương, Jewel hạnh phúc được gặp lại người thân, bạn bè cũ, trong khi Blu lại bỡ ngỡ với cuộc sống hoang dại, mớ luật lệ hà khắc, đặc biệt là sự xuất hiện của chàng vẹt Roberto quyến rũ khiến Blu mất hết tự tin. Càng cố gắng để hòa nhập cuộc sống mới, Blue càng e sợ, vợ và các con sẽ vụt khỏi tầm tay, đi theo tiếng gọi của rừng xanh. Trong khi đó, kẻ thù không đội trời chung của Blu là Nigel cũng lên kế hoạch để báo thù. Hắn kiếm được một cận vệ nhất mực trung thành là Gabi - một con ếch độc và mang một trái tim xấu xa tàn bạo.

Phim có thêm bản lồng tiếng khi phát hành tại Việt Nam với sự tham gia của Minh Hằng, Minh Tiệp, Đại Nghĩa... (xem trailer)

Sabotage (tựa Việt: Nhiệm vụ cuối cùng)

Khởi chiếu: 11/4

Thời lượng: 109 phút

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Terrence Howard...

John Breacher Wharton (Arnold) chỉ huy một đội đặc nhiệm của DEA (Cơ quan chống ma túy liên bang) với nhiệm vụ triệt hạ một tập đoàn buôn bán ma túy nguy hiểm nhất thế giới. Khi đội hành động thực hiện thành công cuộc bố ráp quy mô lớn vào một nhà kho của tổ chức, 10 thành viên trong đội đột nhiên bị giết, từng người một. (xem trailer)

3D Iceman (tựa Việt: Người băng)

Khởi chiếu: 18/4

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Chung Tử Đơn, Huỳnh Thánh Y, Vương Bảo Cường, Nhậm Đạt Hoa

Phim là chuyến phiêu lưu của hai Cẩm y vệ đời nhà Minh ở thế giới hiện đại. Vô tình bị đóng băng trong một trận đánh, cơ thể của họ được lưu giữ gần 4 thế kỷ. Sau khi bị phát hiện, cơ thể của hai người đã được gửi tới Hong Kong để tiến hành nghiên cứu. Tại đây, họ được giải thoát khỏi lớp băng, tái sinh và bắt đầu cuộc sống ở một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. (xem trailer)

Oculus (tựa Việt: Ma gương)

Khởi chiếu: 18/4

Thời lượng: 105 phút

Diễn viên: Brenton Thwaites, Karen Gillan, Katee Sackhoff

10 năm trước, bi kịch đã tấn công vào gia đình Russell, khiến cuộc đời của hai người con Tim (Brenton Thwaites) và Kaylie (Karen Gillan) thay đổi mãi mãi khi Tim bị kết tội giết hại dã man chính cha mẹ của mình. Giờ đây, ở tuổi 20, Tim đã được phóng thích khỏi nơi giam giữ bảo hộ và muốn làm lại cuộc đời. Tuy nhiên cô em gái Kaylie vẫn bị ám ảnh bởi cái đêm định mệnh ấy. Cô khăng khăng cho rằng cái chết của cha mẹ là do một nguyên nhân khác: một thế lực siêu nhiên hung ác đã được giải phóng từ tấm gương Lasser - một cổ vật tại ngôi nhà tuổi thơ của hai anh em.

Quyết tâm chứng minh sự vô tội của anh trai, Kaylie truy tìm dấu vết của tấm gương, và khám phá ra rằng cái chết tương tự đã xảy ra với những người chủ trước của tấm gương từ nhiều thế kỷ nay. Khi đã nắm trong tay thứ tạo vật kỳ bí này, cuộc sống của Tim và Kaylie bị khủng bố bởi những ảo giác kinh hoàng. (xem trailer)

In the Blood (tựa Việt: Kẻ truy sát)

Khởi chiếu: 18/4

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo, Luis Guzmán, Stephen Lang

Ava (Gina Carano), một nữ đấu sĩ lão luyện từng có quá khứ đen tối. Sau khi hoàn lương, cô kết hôn với một anh chàng vô cùng quyến rũ (Cam Gigandet) và có kỳ nghỉ trăng mật tại vùng biển Caribbean xinh đẹp. Tuy nhiên định mệnh đen tối một lần đã tấn công cô và khiến người chồng mới cưới của cô lâm nạn, biến mất.

Trong lúc truy tìm tung tích của chồng, Ava phát hiện một thế giới ngầm đầy rẫy bạo lực và các âm mưu hiểm ác tồn tại ngay giữa hòn đảo thiên đường tuyệt đẹp. Một lần nữa, nữ đấu sĩ năm nào phải tái xuất. Sử dụng những kỹ năng giết người chuyên nghiệp, Ava tiến sâu hơn vào cuộc chiến phơi bày sự thật và hạ gục những kẻ mà cô nghĩ phải chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc người chồng của mình. (xem trailer)

Draft Day (tựa Việt: Kỳ tuyển lựa)

Khởi chiếu: 18/4

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Jennifer Garner, Kevin Costner, Chadwick Boseman

Lấy bối cảnh vào ngày lễ tuyển chọn của NFL (Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia), phim nói về nhà quản lý đội bóng tài năng Sonny Weaver (Kevin Costner). Ông quản lý đội bóng ở Cleveland, đang gặp rất nhiều khó khăn. Để cứu đội bóng, hy vọng cuối cùng của ông chính là ngày lễ tuyển chọn của NFL. Thế nhưng, điều này đồng nghĩa với việc ông phải đưa ra lựa chọn khó khăn: theo đuổi sự hoàn hảo cho công việc hoặc cuộc sống riêng. Quyết định của ông có thể làm thay đổi số phận của hàng trăm người trẻ tuổi với ước mơ được chơi cho NFL. (xem trailer)

As the light goes out (tựa Việt: Biệt đội cứu hỏa)

Khởi chiếu: 18/4

Thời lượng: 115 phút

Diễn viên: Tạ Đình Phong, Dư Văn Lạc, Nhậm Đạt Hoa...

Phim đề cập đến vụ hỏa hoạn xảy ra trong dịp Giáng sinh tại một xưởng sản xuất dấm. Vụ tai nạn đẩy nhiều người lâm vào cảnh cận kề với tử thần. Các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động để ứng phó lại đám cháy. Phim có nhiều tình huống nghẹt thở giữa sự sống - cái chết và sự gan dạ, dũng cảm của những người lính cứu hỏa trong quá trình cứu người. (xem trailer)

The teacher's diary (tựa Việt: Nhật ký tình yêu)

Khởi chiếu: 18/4

Thời lượng: 126 phút

Diễn viên: Sukrit Wisetkaew, Chermarn Boonyasak

Vào năm 2012, Song (Sukrit Wisetkaew), một cựu vận động viên đấu vật, đã trở thành giáo viên ở một trường tiểu học nông thôn. Trường học này chỉ có bốn học sinh và một giáo viên. Nhật ký của Ann (Chermarn Boonyasak) - một cựu giáo viên, là thứ duy nhất khiến cho anh cảm thấy vơi bớt nỗi cô đơn. Song rất ấn tượng với những câu chuyện trong cuốn nhật ký và nhận ra anh đã thích Ann cho đến khi họ liên lạc với nhau qua thư. Anh rất muốn gặp Ann nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Năm 2013, Ann trở lại trường với tư cách là một giáo viên. Cô tìm thấy nhật ký của mình và những câu chuyện của Song được viết lại trong nhật ký. Cô không biết lý do tại sao anh lại rời bỏ trường và đã đi đâu. (xem trailer)

Transcendence (tựa Việt: Trí tuệ siêu Việt)

Khởi chiếu: 25/4

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Johnny Depp, Morgan Freeman, Kate Mara,

Phim xoay quanh tiến sĩ Will Caster (Johnny Depp), một nhà nghiên cứu dự báo trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Công việc của anh là chế tạo một cỗ máy có khả năng tự nhận thức, kết hợp toàn bộ tri thức của nhân loại với mọi biểu hiện cảm xúc đặc trưng của con người. Những thử nghiệm gây tranh cãi biến Will trở thành mục tiêu lớn nhất của các phần tử bài công nghệ.

Trong một lần cố gắng ám sát Will, những kẻ này vô tình lại trở thành chất xúc tác cho công trình nghiên cứu thành công. Bộ não của Will được tích hợp vào máy tính và trở thành một hệ thống trí thông minh siêu việt. Vợ anh (Rebecca Hall) và người cộng sự (Paul Bettany) phải bảo vệ hệ thống trí này, bởi nó chính là mạng sống của Will. Nhưng rồi, điều tồi tệ nhất xảy ra khi cơn khát tri thức của Will tiến hóa, trở thành con quỷ khao khát quyền lực không có điểm dừng. (xem trailer)

3D Beauty and the beast (tựa Việt: Người đẹp và Quái vật)

Khởi chiếu: 25/4

Thời lượng: 112 phút

Diễn viên: Vincent Cassel, Léa Seydoux

Beauty and the Beast phiên bản mới được đạo diễn Christophe Gans thực hiện. Nội dung phim xoay quanh Belle, một cô gái trẻ tinh tế, tràn đầy sức sống. Khi được cha cử đến một ngôi dinh thự bị bỏ hoang rất lâu, cô đã gặp và đem lòng yêu Quái thú, một chàng trai bị nguyền rủa đang tìm kiếm tình yêu để giải lời nguyền. Bộ phim mang phong cách hiện đại nhưng vẫn "là một tác phẩm cổ điển" vì hoàn toàn dựa trên cuốn tiểu thuyết gốc. (xem trailer)

Xui mà hên

Khởi chiếu: 25/4

Thời lượng: 95 phút

Diễn viên: Hà Hiền, Hiếu Hiền, Lan Ngọc, Phi Thanh Vân, Đại Nghĩa...

Phim là câu chuyện rất kỳ lạ về Thành (Hà Hiền), một tay “tiểu giang hồ” vừa mới ra tù. Tuy nhiên, hắn không có được sự tự do mà phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của xã hội đen. Trợ giúp cho Thành thoát hiểm là Hiền (Hiếu Hiền), một người bạn nối khố của hắn. Có điều, Hiền là một anh chàng rất ngờ nghệch và có phần ngu ngơ. Sự kết hợp của hai người không chỉ mang đến rắc rối cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh, đặc biệt là khi Thành tham gia cuộc thi siêu đầu bếp. (xem trailer)

Bí mật lại bị mất

Khởi chiếu: 26/4

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Lý Hải, Nhật Kim Anh, Phi Thanh Vân, Trấn Thành, Hoàng Sơn, Cát Phượng

Đây là bộ phim hài, hành động do ca sĩ Lý Hải sản xuất cùng nghệ sĩ Nhật Cường. Câu chuyện phim diễn ra tại một ngôi chùa nghèo, nơi cất giấu một báu vật có khả năng cứu sống người chết. Ai cũng muốn cướp báu vật nhưng đều thất bại vì người ở chùa rất giỏi võ. Sóc (Lý Hải) là một đứa trẻ mồ côi được thầy trụ trì mang về chùa nuôi từ bé. Do nghiện rượu, Sóc đã bị kẻ xấu lừa và vô tình tiếp tay làm mất báu vật của chùa. Để chuộc lỗi lầm, Sóc quyết tâm đi tìm lại báu vật. (xem trailer)

3D The Amazing Spiderman 2 (tựa Việt: Người nhện siêu đẳng 2)

Khởi chiếu: 30/4 (trước khu vực Bắc Mỹ 2 ngày)

Thời lượng: 142 phút

Diễn viên: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan

Nối tiếp nội dung phần 1, Người Nhện phải cân bằng giữa trách nhiệm to lớn của siêu anh hùng bảo vệ New York và cuộc sống bình thường của một học sinh trung học. Niềm hạnh phúc của Peter (Andrew Garfield) là được đu mình qua những tòa nhà chọc trời, được người dân ca ngợi và thời gian ngọt ngào ở bên cô bạn gái xinh đẹp Gwen Stacy (Emma Stone).

Với sự giúp đỡ của người bạn thân Harry Osborn (Dane DeHaan), những bí ẩn về mối liên hệ giữa cha của Peter và tập đoàn Oscorp dần được hé lộ. Oscorp chính là nơi mang lại cho Peter sức mạnh siêu nhiên nhưng cũng khiến anh phải đối mặt với những thế lực vô cùng nguy hiểm. Đứng trước trận chiến lớn, Peter nhận ra bài học sâu sắc khi trở thành một siêu anh hùng. (xem trailer)

Quỳnh Như