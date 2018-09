'Nhiệm vụ bất khả thi', 'Mamma Mia' ra rạp tháng 7 bất kể World Cup

Nhiều phim lớn khởi chiếu vào tháng 7, sẵn sàng cạnh tranh khán giả với giải vô địch bóng đá thế giới.

Ant-man And The Wasp (Người kiến và chiến binh ong)

Khởi chiếu: 6/7

Thời lượng: 118 phút

Diễn viên: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña

Sau trận nội chiến khốc liệt, Scott Lang - anh hùng Người Kiến với khả năng phóng to, thu nhỏ - lại phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn trong cuộc sống đời thường: làm siêu anh hùng gánh vác những trách nhiệm nặng nề của thế giới hay làm một người cha có trách nhiệm. Trong lúc ấy, Scott được tiến sĩ Hank Pym và Hope Van Dyne - Chiến Binh Ong triệu tập để thực hiện một nhiệm vụ cấp bách mới. Scott sẽ phải mặc vào bộ áo Người Kiến một lần nữa và chiến đấu bên cạnh chiến binh ong để lật mở những bí ẩn trong quá khứ.

Trailer phim 'Ant-man And The Wasp' Brother of the Year (Ông anh 'trời đánh') Khởi chiếu: 6/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Sunny Suwanmethanont, Yaya - Urassaya Sperbund, Nichkhun Horvejkul Từ nhỏ, Chut (Sunny Suwanmethanon) đã luôn hy vọng mình sẽ có một đứa em trai để cùng chơi robot và đá bóng. Tuy nhiên, giấc mơ của Chut tiêu tan khi mẹ cậu sinh ra Jane (Yaya Urassaya) - một cô em gái “bánh bèo” chính hiệu. Càng lớn, hai anh em càng trái tính trái nết với nhau. Trong khi mọi thứ về Jane đều tuyệt vời như “thiên thần” thì Chut lại giống như “ác quỷ”. Hết thảy mọi thứ trong nhà đều do một mình Jane làm và Chut sống như một ông hoàng. Một ngày nọ, Jane phải lòng Moji (Nichkhun) - một thanh niên điển trai, hiền lành mang hai dòng máu Thái - Nhật và Chut quyết tâm làm mọi cách để ngăn cản. Trailer phim 'Brother of the Year' Sicario: Day of the Soldado (Siêu sát thủ) Khởi chiếu: 6/7

Thời lượng: 122 phút

Diễn viên: Jeffrey Donovan, Isabela Moner, Josh Brolin, Benicio Del Toro Phim là một cuộc chiến bất chấp luật lệ giữa chính phủ Mỹ và các băng đảng ma tuý Mexico. Không chỉ ma tuý, các băng đảng này còn vận chuyển người trái phép để thực hiện các vụ khủng bố tại Mỹ. Trước tình hình chính trị căng thẳng, đặc vụ liên bang Matt Graver (Josh Brolin) liên lạc với người đàn ông bí ẩn Alejandro (Benicio Del Toro), đưa cuộc chiến lên giai đoạn mới bằng cách bắt cóc con gái Isabela của tay trùm băng đảng lớn nhất để các phe phái quay sang hạ bệ lẫn nhau. Trailer phim 'Sicario: Day of the Soldado' Skycraper (Tòa tháp chọc trời)

Khởi chiếu: 13/7

Thời lượng: 102 phút

Diễn viên: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell

Gã đô vật “tỷ đô” Dwayne Johnson (The Rock) sẽ vào vai cựu trưởng nhóm đặc nhiệm giải cứu của FBI, giờ đã trở thành chuyên gia đánh giá an ninh cho các tòa nhà. Trong một lần làm việc, tòa nhà cao 240 tầng với hệ thống an ninh tối tân đột nhiên bị cháy lớn ở tầng 96. Những con người, cạm bẫy và thế lực đứng sau thảm họa đang nhắm vào cựu quân nhân đầy quả cảm này và lấy gia đình anh ra làm con tin.

Trailer phim 'Skycraper'

Transylvania 3: Summer Vacation (Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng)

Khởi chiếu: 13/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên lồng tiếng: Steve Buscemi , Andy Samberg, Kevin James, Selena Gomez, Adam Sandler

Phần 3 của phim sẽ là “cuộc chơi lớn” với một phen tiệc tùng sang chảnh hết nấc của gia đình Dracula. Đã quá ngán cường độ làm việc chăm chỉ 365 ngày không nghỉ, bá tước Dracula quyết định đòi “đình công”. Để khai sáng cho người cha trăm tuổi chưa bao giờ bước ra khỏi “lũy tre làng”, vợ chồng nhà Jonathan - Mavis lập một kế hoạch xả hơi táo bạo: Thuê đứt một du thuyền du lịch hạng sang để đưa tất thảy bộ sậu quái vật già trẻ lớn bé làm một chuyến ra khơi nhớ đời.

Trailer phim 'Transylvania 3: Summer Vacation' The Accidental Detective 2: In Action (Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ) Khởi chiếu: 13/7

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Kwon Sang Woo, Sung Dong Il, Lee Kwang Soo, Son Dam Bi Sau khi bất ngờ giải quyết được vụ án khó nhằn trong quá khứ, bộ đôi phá án gồm “đệ tử” của Sherlock Holmes Kang Dae Man (Kwon Sang Woo) và thanh tra huyền thoại Noh Tae Soo (Song Dong Il) quyết định hợp tác mở văn phòng thám tử tư. Gã cựu tội phạm mạng Yeochi (Lee Kwang Soo) cũng được hai người mời về làm trợ thủ để lần đầu thử sức với vai trò thám tử. Tuy nhiên, ước mơ và hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Gánh nặng từ các khoản sinh hoạt phí hàng tháng khiến họ không thể ngồi yên chờ những vụ án đến với mình, mà phải lui tới Sở cảnh sát để hành nghề “trái phép”. Cuối cùng, cả ba may mắn kiếm được vụ án đầu tiên trị giá 50 triệu won. Trailer phim 'The Accidental Detective 2: In Action' Mamma Mia!: Here We Go Again (Mamma Mia!: Yêu lần nữa)

Khởi chiếu: 20/7

Thời lượng: 114 phút

Diễn viên: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Lily James, Cher…

Đây là phần 2 của bộ phim âm nhạc nổi tiếng toàn cầu Mamma Mia! (2008). Bộ phim xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại để giải đáp câu chuyện tình yêu của Donna thời trẻ với ba chàng trai Sam, Bill và Harry. Trong phần 2 này, khán giả sẽ được thưởng thức những bản nhạc bất hủ của nhóm ABBA huyền thoại và gặp lại những gương mặt quen thuộc của phần trước như Meryl Streep, Amanda Seyfried và Colin Firth. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của những tên tuổi mới như Lily James và danh ca huyền thoại Cher.

Trailer phim 'Mama Mia!: Here We Go Again' The Mermaid: Lake Of The Dead (Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần)

Khởi chiếu: 20/7

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên: Viktoriya Agalakova, Igor Khripunov, Efim Petrunin

Từ hàng trăm năm trước, một cô gái trẻ không may bị chết đuối và trở thành nàng tiên cá ở Cõi Chết dưới nước. Sống ở Cõi Chết lâu năm, nàng tiên cá ngày càng trở nên độc ác hơn. Nàng đem lòng yêu người chồng sắp cưới của một cô gái tên Marina và muốn giữ anh ta ở Cõi Chết cho riêng mình. Để cứu lấy vị hôn phu của mình, Marina chỉ có một tuần chống lại những mưu ma chước quỷ của tiên cá độc ác.

Trailer phim 'The Mermaid: Lake Of The Dead' The Legend of Muay Thai: 9 Satra (Huyền Thoại Muay Thái: 9 Mảnh Ghép Thần Kỳ) Khởi chiếu: 20/7

Thời lượng: 100 phút Phim là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của chàng trai tên Ott. Sứ mạng của cậu là giải cứu quê hương mình, thành phố Ramathep, thoát khỏi sự nô lệ của quỷ khổng lồ Dahayaksa. Ott đã luyện tập chăm chỉ võ công Muay Thái bị thất truyền nhiều năm từ Lão Sư Phụ. Cậu có nhiệm vụ mang thần khí "9 Satra" đến cho người thừa kế của Ramathep để bảo vệ vương quốc của mình. Cùng các người bạn Xiaolan (cô gái cướp biển người Trung Quốc), Vata (hoàng tử của Vương quốc Khỉ) và Red Asura (Người khổng lồ đỏ), cậu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ và giải cứu vương quốc khỏi thế lực bóng tối. Trailer phim 'The Legend of Muay Thai: 9 Satra' Siberia Khởi chiếu: 20/7

Thời lượng: 104 phút

Diễn viên: Keanu Reeves, Molly Ringwald, Ana Ularu Keanu Reeves vào vai Lucas Hill, một thương gia kim cương đến Nga để bán những viên kim cương quý hiếm đáng ngờ. Tuy nhiên cuộc giao dịch không thành công và anh trở thành đối tượng bị săn đuổi không chỉ bởi những băng nhóm tội phạm mà dường như còn có sự tham gia của những lực lượng khác. Với kỹ năng chiến đấu của mình, anh thoát chết và tìm đường rời khỏi nước Nga. Trên đường trốn chạy, Lucas gặp gỡ và đắm chìm trong tình yêu với cô chủ quán cà phê xinh đẹp ở một thị trấn nhỏ tại Siberia. Trailer phim 'Siberia' Mission Imposible: Fall Out (Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ)

Khởi chiếu: 27/7

Thời lượng: 147 phút

Diễn viên: Rebecca Ferguson, Tom Cruise, Henry Cavill, Michelle Monaghan

Chàng đặc vụ điển trai và hào hoa bậc nhất trên màn ảnh rộng Ethan Hunt sẽ tái xuất màn bạc trong mùa hè 2018. Trong phần phim này, Ethan Hunt cùng các chiến hữu của anh đang phải chạy đua với thời gian sau một sai lầm trong quá khứ. Sự trở lại của ngôi sao hành động hàng đầu thế giới Tom Cruise cùng những pha hành động đẳng cấp “thách thức mọi giới hạn” mang đậm dấu ấn cá nhân anh chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả.

Trailer phim 'Mission Imposible: Fall Out'

Wilding

Khởi chiếu: 27/7

Thời lượng: 92 phút

Diễn viên: Liv Tyler, Bel Powley, Brad Dourif

Anna (Bel Powley) đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chăm sóc một người đàn ông bí ẩn mà cô gọi là "Daddy" (Brad Dourif), người đã giữ cô ở trong căn gác và gieo cho cô sự sợ hãi một con quái vật ăn thịt trẻ em được gọi là Wildling sống trong rừng. Khi 16 tuổi, cô được Sheriff Ellen Cooper (Liv Tyler) cứu giúp và Anna bắt đầu cuộc sống mới của cô như một thiếu niên bình thường. Nhưng khi cơ thể cô bắt đầu phát triển, cơn ác mộng thời thơ ấu của cô trở lại, dẫn Anna khám phá ra bí mật bản chất thực sự của cô.

Trailer phim 'Wilding' Teen Titans Go! To the Movie

Khởi chiếu: 27/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên lồng tiếng: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett

Bộ phim kể về hành trình của các nhân vật Titan, trong đó có Robin là trưởng nhóm cùng thành viên khác như Beast Boy, Starfire, Raven... Phim hứa hẹn mang đến tiếng cười thoải mái thông qua những cuộc đấu tranh, những xích mích và buồn vui trong tình bạn.

Trailer phim 'Teen Titans Go! To the Movie' Equalizer 2 (Thiện Ác đối đầu 2)

Khởi chiếu: 27/7

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Melissa Leo, Denzel Washington

Đây là một bộ phim hành động cực kỳ gay cấn và kịch tính với sự trở lại của diễn viên gạo cội Denzel Washington. Trong phim, cựu đặc vụ CIA tiếp tục trở thành “người hùng thầm lặng” truy tìm công lý sau cái chết của người bạn thân Susan.

Trailer phim 'Equalizer 2'