Nhật Thủy vai trần, thăng hoa trên sân khấu

Màn trình diễn "Where did we go wrong" của Đông Hùng - Nguyễn Khánh Phương Linh được đạo diễn Việt Tú đầu tư dàn dựng công phu. Một cầu thang cao 3 tầng được dựng lên giữa sân khấu để cả hai có thể nhập vai cặp tình nhân say đắm. Tình yêu đẹp ở ngoài đời của hai người đã giúp họ thể hiện tâm trạng giằng xé như lời bài hát.