'Nhật Thủy là cơn ác mộng của các thí sinh VN Idol'

Phương Linh thể hiện 'Something's got a hold on me' nhận được hai luồng ý kiến của giám khảo. Nhạc sĩ Anh Quân thấy cô chưa nghiên cứu kỹ cách hát thể loại nhạc này nên không có sự kết nối với ban nhạc. Ngược lại, Mỹ Tâm và Nguyễn Quang Dũng lại cho rằng Phương Linh có tinh thần và biểu cảm tốt trong tiết mục này (xem video).