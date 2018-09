Nhan sắc ứng viên Hoa hậu Việt Nam 2014

Nguyễn Trần Huyền My (19 tuổi) đến từ Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m76, nặng 54kg, số đo 83-60-89. Chân dài là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thủ đô và từng đoạt giải phụ Gương mặt ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2011. Cô đang theo học tại Học viện Thời trang London. Chia sẻ về lý do dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My cho biết, cô muốn có cơ hội hoàn thiện bản thân và thực hiện nhiều dự án cộng đồng.