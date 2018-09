Nhan sắc từ bé đến lớn của Bảo Thanh 'Sống chung với mẹ chồng'

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Bảo Thanh về công tác tại Đoàn Kịch Công an Nhân Dân và tham gia nhiều phim truyền hình như: 'Hợp đồng hôn nhân', 'Người chồng điên', 'Ba ơi, mẹ có về không'... Năm 2017, Bảo Thanh trở thành cái tên được chú ý khi vào vai chính trong phim 'Sống chung với mẹ chồng'. So với thuở mới vào nghề, nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng được hoàn thiện với phong cách thời trang tôn dáng, khoe lợi thế vòng một đầy đặn. Đôi mắt của Bảo Thanh cũng trở nên to tròn hơn khi được bấm mí, cải thiện nhược điểm mắt mí lót.