Nhan sắc sao Việt được ví như các loài hoa

The Garden of Beauty - khu vườn mỗi loài hoa một sắc hương - là chương tiếp nối của câu chuyện nghệ thuật The Butterfly, được hệ thống spa cao cấp Saigon Smile Spa kể từ nhiều năm nay, nhằm tri ân và tôn vinh nhan sắc của hơn 500 khách hàng Vvip, doanh nhân, chính khách... đã gắn bó hơn 12 năm nay. Đây là sự kiện thường niên, được đầu tư hoành tráng lên tới hàng chục tỉ đồng, là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành thẩm mỹ, được đánh giá cao cả về quy mô lẫn chất lượng âm nhạc, quy tụ rất nhiều ngôi sao xuất sắc của Vbiz.