Nhan sắc ngọt ngào của Giáng My những năm 1990

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu đền Hùng 1989 khi vừa tròn 18 tuổi. Từ đó đến nay cuộc thi chưa tổ chức thêm lần nào nữa nên Giáng My vẫn là đương kim Hoa hậu. Trong showbiz Việt, Giáng My là một trong những người đẹp được gọi là 'mỹ nhân không tuổi' vì nhan sắc ở tuổi ngoài 40 vẫn rất trẻ trung, cuốn hút. Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của Giáng My thuở đôi mươi, so sánh với hình ảnh hiện tại thì chị không thay đổi nhiều. Thậm chí, sau hơn 20 năm, Giáng My vẫn giữ được vẻ đẹp 'không tỳ vết'.