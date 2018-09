Nhan sắc của hai cô con gái nhà diễn viên Thanh Tú

Khánh An có nhiều nét giống mẹ hơn so với chị gái. Sau khi ly hôn cách đây 7 năm, diễn viên Thanh Tú một mình nuôi con gái Khánh An trong căn nhà thuê ở Hà Nội. Cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để cùng anh kết hợp dạy dỗ các con.