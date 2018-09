Nhan Phúc Vinh coi Nhã Phương như 'sao quả tạ'

Bộ phim 'Ngày ấy mình đã yêu' do đạo diễn Khải Anh thực hiện. Phim xoay quanh tình yêu của bộ ba nhân vật chính do Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh và Lương Thế Thành đóng. Tuyến nhân vật thứ chính do Bảo Thanh và Chí Thiện đóng sẽ có nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười. Phim sẽ lên sóng VTV vào tháng 6 tới.