Nhạc sĩ Hoài An lần đầu công khai bà xã

Hoài An sinh năm 1977, là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng cuối thập niên 1990 và những năm 2000. Tên tuổi anh gắn liền với hàng chục bài hit của các ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Minh Thuận, Ngọc Linh... Trong sự nghiệp sáng tác, Hoài An nhận được rất nhiều giải thưởng do khán giả bình chọn lẫn giải thưởng của hội đồng nghệ thuật. Sau nhiều năm chủ yếu đứng sau hậu trường, đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho các gameshow, mới đây Hoài An mới chịu 'lộ diện', làm huấn luyện viên 'Tuyệt đỉnh song ca 2017'.