Nhạc sĩ Anh Quân đưa 3 con đi nghe nhạc

Uyên Linh là khách mời đặc biệt của concert. Vì ngưỡng mộ phong cách của dàn nhạc Rhapsody Philharmonic, cô đã nhận lời trình diễn ca khúc “What The World Needs Now Is Love”. Đây cũng là là cơ hội để Thần tượng Âm nhạc Việt Nam trưng trổ giọng hát ngày càng tiến bộ về kỹ thuật.