Nhạc sĩ 'Anh không đòi quà' khoe vợ con ở họp báo

Only C rất vui khi vợ và con trai có mặt trong buổi họp báo mà anh tổ chức cho học trò chiều qua. Vợ anh là Ngân Hà, cô gái xinh đẹp như hot girl sinh năm 1993. Con trai Teddy của anh mới hơn 1 tuổi. Only C thường xuyên chia sẻ tình cảm anh dành cho vợ con trên trang cá nhân, được nhiều người ngưỡng mộ.