Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột qua đời

Tác giả của những ca khúc nổi tiếng 'Huế thương', 'Ca dao em và tôi' ra đi bất ngờ do nhồi máu cơ tim chiều nay 3/7.

Nhạc sĩ An Thuyên qua đời khoảng 16h20 hôm nay tại bệnh viện 108, Hà Nội, hưởng thọ 66 tuổi.

Chiều nay khi đang trên đường tới nơi làm việc, nhạc sĩ bất ngờ thấy đau ngực. Ông đã gọi cho con gái để đưa ngay tới bệnh viện. Khi lên đến phòng bệnh tại tầng 4 của bệnh viện Quân y 108, tình trạng của nhạc sĩ vẫn bình thường. Tuy nhiên, tới lúc con gái chạy ra ngoài gọi bác sĩ và quay trở lại thì thấy ông nằm co. Bác sĩ khoa A1 (Nội Cán bộ) chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim cấp.

Ca sĩ Bông Mai, con gái nhạc sĩ, chia sẻ, mong muốn của gia đình là không nhận hoa và phúng viếng, chỉ xin nhận lồng chim để phóng sinh.

Nhạc sĩ An Thuyên qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim

Gần đây nhất vào ngày 24/6, nhạc sĩ An Thuyên vẫn còn cập nhật trên trang cá nhân thông tin và hình ảnh ông được một người bạn đến thăm. Ông viết: "Ngày hôm nay 24/6/2015. Nhạc sĩ Đình Thậm, giám đốc Nhà hát Trưng Vương, kiêm trưởng đoàn Ca Múa Nhạc Đà Nẵng đến văn phòng thăm tôi. Thật quý hoá tình cảm anh em vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn đồng hành trong quá trình xây dựng lực lượng nghệ thuật cho TP Đà Nẵng trong thời gian qua...".

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông hoạt động văn hóa văn nghệ tại Nghệ An từ năm 1967. Tới năm 1975, ông vào bộ đội rồi vào công tác ở Đoàn Văn công Quân khu 4 từ năm 1977. Sau đó ông được cử đi học ở Nhạc Viện Hà Nội, môn Sáng tác âm nhạc bậc đại học. Sau khi tốt nghiệp, năm 1988 ông về Phòng Văn nghệ Quân đội và đến tháng 8 năm 1992, ông về công tác ở Trường Nghệ thuật Quân đội. Ông là nguyên hiệu trưởng của ngôi trường nghệ thuật này nhiều năm và có rất nhiều sáng tác để đời, điển hình là: Huế thương, Ca dao em và tôi, Chín bậc tình yêu, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền Quan họ...

Nhạc sĩ có hai người con cũng theo âm nhạc và đều rất thành công đó là nhạc sĩ An Hiếu (hiện công tác tại ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và ca sĩ Bông Mai (trước là thành viên nhóm tam ca Con Gái, hiện công tác tại Đài truyền hình Việt Nam).

