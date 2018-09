Nhà sản xuất phim Hollywood thăm Ngô Thanh Vân

Ông Harvey Weinstein đến tận phim trường 'Tấm Cám' để gặp gỡ nữ diễn viên.

Harvey Weinstein là một trong những nhà sản xuất phim thành công, giàu có và quyền lực nhất Hollywood. Ông đã chỉ đạo sản xuất cho 300 bộ phim, có sức ảnh hưởng lớn đến nền điện ảnh Mỹ. Ông từng đoạt giải Oscar cho phim Shakespeare in love và có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Chúa tể của những chiếc nhẫn, Gangs of New York, The King's speech, Ngọa hổ tàng long 2...

Ngô Thanh Vân vui mừng khi ông Harvey đến tận nơi gặp gỡ cô.

Nhân dịp công tác tại Việt Nam, Harvey đã đến phim trường Tấm Cấm: Chuyện chưa kể để gặp Ngô Thanh Vân. Ông nói, sau nhiều lần làm việc chung, ông thấy yêu quý cô và lần này ông hy vọng có cơ hội hợp tác với cô trong lĩnh vực phim ảnh ở Việt Nam. "Tôi tự hào về Ngô Thanh Vân, vì cô ấy là đạo diễn nữ. Trong lần đầu làm đạo diễn, cô ấy thực hiện bộ phim có kinh phí lên tới 1 triệu đô la, là điều ao ước của nhiều đạo diễn trẻ ở Hollywood. Tôi vượt quãng đường xa đến đây chỉ mong gặp được cô ấy".

Ngô Thanh Vân rất vui mừng trước tình cảm của ông Harvey. Dù đang bận rộn ở phim trường, cô vẫn dành thời gian tiếp đón, trò chuyện với ông. Ê kíp của Ngô Thanh Vân được ông Harvey đích thân hướng dẫn về góc máy, ánh sáng, âm thanh... Ông đánh giá cao ê kíp dù làm việc trong điều kiện khó khăn, vẫn cố gắng để tạo ra sản phẩm chất lượng. Ông cũng ngỏ ý giúp Ngô Thanh Vân dựng hậu kỳ phim Tấm Cám cùng ê kíp của ông tại Los Angeles, Mỹ.

Thành viên trong đoàn phim kể, khi ông Harvey lên xe ra về, ông đã kêu xe dừng lại và đưa trợ lý khăn giấy, nhờ chuyển cho Ngô Thanh Vân cùng lời nhắn: "Đừng quên nói với cô ấy hãy nghỉ ngơi nhiều, ráng ăn uống để lấy lại sức".

Phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể đã hoàn tất cảnh quay cuối cùng tại Bình Dương. Phim thuộc thể loại giả tưởng, có sự tham gia của diễn viên - đạo diễn Ngô Thanh Vân, nhóm 365, Lan Ngọc, Hạ Vi, Ngọc Trai, Thành Lộc, Hữu Châu, Ngọc Giàu, Hiếu Hiền... Phim dự kiến công chiếu vào hè 2016.

Hân Quy