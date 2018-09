Nhà sản xuất 'Mặt nạ máu' sẽ kiện Tinna Tình vì nói sai sự thật

Nhà sản xuất và đạo diễn quyết định lên tiếng vì Tinna Tình đã bôi nhọ danh dự, uy tín của họ.

Nhà sản xuất phim Mặt nạ máu vừa phản hồi chính thức về phát ngôn của Tinna Tình về bộ phim. Theo đó, ban đầu họ định im lặng, không đôi co với Tinna Tình để sự việc có thể dừng lại và không đi quá xa. Bởi, theo họ tất cả những thông tin mà Tinna Tình quy chụp cho ê kíp làm phim đều sai sự thật. Thế nhưng, với việc Tinna Tình công bố tin nhắn bị người lạ hăm dọa móc mắt, đe dọa gia đình sáng chủ nhật vừa rồi, nhà sản xuất buộc phải lên tiếng một lần duy nhất để bảo vệ bộ phim và uy tín của họ. Họ cũng nói thêm, sau thông cáo này, sẽ đưa toàn bộ thông tin về sự việc cho luật sư để tiến hảnh khởi kiện Tinna Tình vì đã bôi nhọ danh dự, uy tín và gây ảnh hưởng thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho ê kíp làm phim.

Nhà sản xuất cho biết, sau 3 ngày công chiếu, Mặt nạ máu đạt được doanh thu hơn 10 tỷ trên khắp cả nước. Điểm số rating của phim tại các rạp mà nhà phát hành thực hiện khảo sát đạt mức trung bình là 7,5 điểm/10 điểm. Đây là một điểm số khá an toàn của phim điện ảnh Việt. Cùng với đó là việc tăng suất chiếu liên tục tại 92 cụm rạp trên toàn quốc. Nhà sản xuất cho rằng, đây là những con số có thể khẳng định chất lượng phim hoàn toàn không như những gì Tinna Tình công bố.

Ông Anh Khoa (thứ ba từ phải sang) đại diện nhà sản xuất phim.

Về việc cắt vai diễn của Tinna Tình, đạo diễn Đỗ Thành An cũng lên tiếng để bảo vệ "đứa con" của mình."Tôi cảm thấy bất ngờ khi cô diễn viên Tinna Tình đã mạnh dạn lên tiếng tự chê vai mình và chê phim mình đồng tác giả. Tôi chưa thấy diễn viên chuyên nghiệp nào trên thế giới này làm điều đó ngay ngày ra mắt phim. Tôi nghĩ cô ấy đã ghi danh mình vào lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới vì động thái này. Tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích vì với những người làm điện ảnh chuyên nghiệp ai cũng thấy rõ nguyên nhân sâu xa của "cái chung" và "cái riêng" của động thái phản ứng đó là gì, nhưng đối với khán giả xem giải trí bình thường thì tôi phải có trách nhiệm cung cấp một số thông tin chính xác, để qua những thông tin trên khán giả sau khi xem phim Mặt nạ máu sẽ cảm nhận được cốt lõi vấn đề của sự việc ngoài đời".

Đạo diễn Đỗ Thành An chia sẻ, đây là tác phẩm tâm huyết của anh suốt hai năm qua. Anh đã cùng ê kíp diễn viên và hơn 200 người bỏ công sức lẫn tiền tỷ vào để có được nó ngày hôm nay. Đỗ Thành An tin rằng khán giả xem xong phim sẽ thấy được sự nỗ lực đó của họ. Anh rất hài lòng về tác phẩm này, vì trong tác phẩm có nhiều điều anh gửi gắm ngoài yếu tố giải trí thương mại.

Về kịch bản, Mặt nạ máu từ bản thảo đầu tiên cho đến bản cuối cùng để đưa vào sản xuất đã qua hơn 20 lần chỉnh sửa. Đỗ Thành An và Tinna Tình cùng nhau viết kịch bản cũ đầu tiên, sau đó anh gửi mời một số nhà sản xuất đầu tư nhưng họ không đồng ý vì yếu tố kinh dị và ma quái quá nặng nên những nhà sản xuất ngại khâu kiểm duyệt. Cho đến khi Đỗ Thành An gặp anh Phạm Việt Anh Khoa, người này đã đồng ý với ý tưởng kịch bản, nhưng phải chỉnh sửa lại câu chuyện cho hay hơn, yếu tố kinh dị và ma quái giảm xuống đến mức an toàn về kiểm duyệt. Đỗ Thành An cùng anh Phạm Việt Anh Khoa đã mất 14 tháng chỉnh sửa kịch bản, trong lúc đó anh có thông báo cho Tinna Tình biết về sự việc trên. Sau khi thống nhất kịch bản cuối cùng đưa vào sản nhất, người đầu tiên họ gửi đọc kịch bản là Tinna Tình. Nữ diễn viên đã đồng ý casting vai bà Thu - một vai rất đặc biệt trong phim. Vai này có 23 phân đoạn trên tổng thể 110 phân đoạn của cả phim. "Tôi nghĩ một diễn viên có tâm, có nghề và chuyên nghiệp như Tinna Tình sẽ đọc rất kỹ trước khi đặt bút ký nhận vai diễn này".

Theo Đỗ Thành Anh, trong 23 phân đoạn vai bà Thu do Tinna Tình đóng, họ đã quay hết toàn bộ, sau khi về dựng thì quyết định bỏ 2 phân đoạn vì mạch phim dựng vào không đạt yêu cầu phát triển câu chuyện. Ngoài ra họ cũng cắt bỏ 6 phân đoạn liên quan đến các vai diễn khác, trong đó có những phân đoạn NSƯT Hoài Linh diễn chính. Đối với vai bà Thu do Tinna Tình đóng mức độ cắt 2/23 phân đoạn là chưa tới 10% chứ không phải 90% như Tinna Tình nói, mà cả hai phân đoạn đó đều có hai diễn viên Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình đóng chung.

Đạo diễn Đỗ Thành An và hai diễn viên Dương Cẩm Lynh (trái), Tinna Tình.

Về chuyện khen chê phim của cá nhân, đạo diễn cho rằng, mỗi người một cách xem phim, có người xem để giải trí, có người xem để học hỏi, có người xem để soi mói bắt lỗi... Anh làm phim cho nhiều người xem, chuyện khen chê là tất yếu sẽ nhận được. Vấn đề khen chê với mục đích gì, đó mới là bản chất của sự việc. Đỗ Thành An mong rằng khán giả thật tỉnh táo trước mọi nguồn dư luận thông tin, cái gì cũng có hai mặt vấn đề, mặt nào là bản chất thì mặt đó là sự thật. Đúng sai thì thời gian sẽ trả lời vì đã là sự thật không thể thay đổi.

Đỗ Thành An khẳng định rằng phim đã làm giống 95% như kịch bản đưa vào sản xuất. Anh sẽ cho công bố kịch bản chính thức được đưa vào sản xuất để khán giả nào có nhu cầu đối chiếu với phim sẽ được thỏa mãn. "Tôi có một sức ép lớn nhất đó là nhà sản xuất là luôn đặt tôi vào tình trạng áp lực phải làm phim chất lượng, vì đơn giản chỉ có chất lượng tốt mới được khán giả yêu thích và có doanh thu".

Trước đó, tối 23/6, bộ phim Mặt nạ máu do Đỗ Thành An làm đạo diễn, Tinna Tình - Đỗ Thành An viết kịch bản chính thức ra mắt ở TP HCM. Ngay sau đó, Tinna Tình đăng lên trang cá nhân video bày tỏ nỗi bức xúc về vai diễn của cô bị cắt và việc kịch bản bị thay đổi quá nhiều. Không những thế, cô còn tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí vào tối 24/6 để giãi bày những bức xúc của mình.

Nữ diễn viên cho biết nhà sản xuất Mặt nạ máu đã thay đổi nội dung của bộ phim vì lý do cá nhân nhưng không hề báo trước với cô. Khi được hỏi về mối quan hệ với Dương Cẩm Lynh trên phim trường, Tinna Tình thừa nhận cả hai không có mối quan hệ mặn mà. Á hậu điện ảnh từng công khai chê Tinna "đóng phim không chuyên nghiệp, hay quên thoại". Giải thích lý do Dương Cẩm Lynh không ưa mình, Tinna Tình cho biết: "Ban đầu, trên phim trường, quan hệ giữa tôi và cô ấy bình thường. Nhưng từ sau khi nhà sản xuất Anh Khoa khen tôi trước cả đoàn phim nhiều lần, tôi bắt đầu cảm nhận cô ấy tỏ vẻ không vui với tôi. Tôi nhớ có một lần, tôi đang ở trong phòng tại đoàn phim, Dương Cẩm Lynh bước vào. Cô ấy không biết tôi ở đó và lớn tiếng phàn nàn về việc trang phục của cô ấy xấu hơn của tôi. Với tôi, trang phục diễn viên phải tùy vào nhân vật. Nếu cần tôi có thể đưa trang phục của tôi cho cô ấy".

Trước báo giới, Tinna Tình tuyên bố sẽ không bao giờ đóng phim chung với Dương Cẩm Lynh vì cô "quá sợ Dương Cẩm Lynh".

Diễm Trinh