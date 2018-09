Nhã Phương xinh đẹp giữa rừng lá vàng ở Hàn Quốc

Diễn viên 9X từng tâm sự, khó khăn lớn nhất của cô trong thời gian quay phim là rào cản về ngôn ngữ với bạn diễn Hàn Quốc. Trước mỗi phân đoạn, cô đều phải tập luyện kỹ lưỡng để không mắc phải sai sót. Tuy nhiên, nhờ quá trình gắn bó, cô và Kang Tae Oh đã hiểu nhau hơn. Kang Tae Oh là thành viên nhóm nhạc Suprise, từng tham gia phim 'Love and War 2', 'Miss Korea'.